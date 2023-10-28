Σακελλαροπούλου για την 28η Οκτωβρίου: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα εθνικά της δίκαια»

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα εθνικά της δίκαια και να παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη δήλωση που έκανε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα, επέτειο του ηρωικού "ΟΧΙ", τιμάμε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στο έπος του '40 για την ελευθερία μας και αναλογιζόμαστε το χρέος μας απέναντί τους. Οι ΈνοπλεςΔυνάμεις, εμπνεόμενες από το πνεύμα που συνήγειρε τους Έλληνες στις αποφασιστικές στιγμές της ιστορίας μας, υπερασπίζονται τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματά μας. Στο ταραγμένο και ρευστό διεθνές περιβάλλον που ζούμε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα εθνικά της δίκαια και να παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας», δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.