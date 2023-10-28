«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δίκια της και να αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια έχει ως εξής: «Σήμερα, επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, θέλω να δηλώσω την υπερηφάνεια για τις ιστορικές επιλογές της πατρίδας μας. Και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας που στήριξαν διαχρονικά αυτές τις επιλογές. Είμαστε, επίσης, πολύ υπερήφανοι για τις ένστολες και τους ένστολους που παρέλασαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη Βέβαια, το ξέρετε όλοι, το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αποδεικνύεται στις παρελάσεις. Αποδεικνύεται στο πεδίο Απεδείχθη την 28η Οκτωβρίου του 1940. Απεδείχθη εσχάτως με την ανάσχεση της επιθετικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο την περίοδο 2019-2022. Χάρη στις ισχυρές και ακμαίες Ένοπλες Δυνάμεις της, χάρη στο προσωπικό τους, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δίκαια της και να αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή μας».

