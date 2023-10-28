Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρετά τον Πέτρο Θέμελη

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αποχαιρετά με θλίψη τον Πέτρο Θέμελη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη προσφορά του και επισημαίνοντας, ότι υπήρξε σπουδαίος αρχαιολόγος, στιβαρός επιστήμονας, χαρισματικός πανεστημιακός δάσκαλος, καθώς και παθιασμένος ανασκαφέας, που ανέδειξε την Αρχαία Μεσσήνη, ένα από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά και αναστηλωτικά έργα του τόπου μας.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει: «Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη τον σπουδαίο αρχαιολόγο, στιβαρό επιστήμονα, χαρισματικό πανεπιστημιακό δάσκαλο, παθιασμένο ανασκαφέα, ακάματο ερευνητή, τον οραματιστή Πέτρο Θέμελη. Πίστευε στην «κοινωνικοποίηση» των μνημείων και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάστηκε, τόσο για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Αρχαίας Μεσσήνης, ενός από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά και αναστηλωτικά έργα του τόπου μας, όσο και την ανάδειξη και προστασία των αρχαίων θεάτρων, ως ιδρυτικό μέλος του σωματείου ‘Διάζωμα’.

Σπάνιο, πρωτοπόρο πνεύμα, πολυδιάστατος άνθρωπος, ταγμένος «στο σκάμμα», όπως έλεγε ο ίδιος, μυστικός συνομιλητής της πέτρας και του χώματος, ακροάστηκε τη φωνή του παρελθόντος και ξανάστησε, στο ήμερο μεσσηνιακό τοπίο, ανάμεσα στις ελιές, ένα ανοιχτό μουσείο. Στην Αρχαία Μεσσήνη, ξαναζωντάνεψε μια ολόκληρη πόλη και την παρέδωσε στον σύγχρονο κόσμο ως ένα υπόδειγμα αρχαιολογικού χώρου που υποδέχεται τον επισκέπτη όχι μόνο για τον περιδιαβεί, αλλά και για να τον ζήσει. Η προσφορά του υπήρξε μεγάλη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.