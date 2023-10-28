Κριτική στην κυβέρνηση γιατί, όπως είπε, δεν στήριξε το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, αμέσως μετά την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Το έπος του '40 γεμίζει υπερηφάνεια κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Τιμούμε τους προγόνους μας, τους ήρωές μας που έγραψαν με το αίμα τους μια από τις ενδοξότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού λαού απέναντι στον Ιταλό κατακτητή. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

«Όπως δεν πρέπει να ξεχάσουμε, τι μπορεί να πετύχει ο ελληνικός λαός με ενότητα, με πίστη. Τι μπορεί να πετύχει ο ελληνικός λαός όταν αγωνίζεται για υψηλά ιδανικά και για την πατρίδα. Δεν μπορώ, όμως, σήμερα να μην αναφερθώ και σε κάτι που θεωρώ αδιανόητο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, που στέκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της ανθρωπιάς. Θεωρώ αδιανόητο το ότι χθες η κυβέρνησή μας δεν στήριξε το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Δεν πρέπει η ανθρωπιά να μπαίνει σε κανένα γεωπολιτικό ζύγι. Αυτή ήταν η στάση του ελληνικού λαού. Αυτή πρέπει να είναι και η στάση της κυβέρνησης και της χώρας μας σε τέτοια κορυφαία ζητήματα, που αφορούν τη σταθερότητα και την ευημερία των λαών της ευρύτερης περιοχής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.