Εάν κάποιος δεν μπορεί να υιοθετήσει ένα αδεσποτάκι, όσο και αν το επιθυμεί, ή δεν έχει χρόνο για εθελοντική εργασία σε κάποια φιλοζωική ένωση, πάντα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που φροντίζουν τα αδέσποτα σκυλιά και γάτες, κάνοντας δωρεές.

Οι άνθρωποι στα φιλοζωικά σωματεία, που συνήθως είναι ΜΚΟ, χρειάζονται πληθώρα πραγμάτων – από τροφές μέχρι στειρωμένες γάζες ή ακόμα και «παιχνιδάκια» για τα ζωάκια που φιλοξενούν και πολλές φορές νοσηλεύουν στις εγκαταστάσεις τους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία, εφημερίδες, χαλάκια, πετσέτες, κουβέρτες κ.λπ., "δωράκια" που κάνουν ανάλαφρο το ξάπλωμα και τον ύπνο τους, είναι άκρως ευπρόσδεκτα για τον χειμώνα ή το καλοκαίρι τους.

Από ιατρικά αναλώσιμα πάντα υπάρχει ανάγκη για οξυζενέ, οινόπνευμα, γάζες, χειρουργικά γάντια, σύριγγες, betadine, hibitane, φυσιολογικό ορό και «ανθρώπινα» αντιβιωτικά όπως Vibramicyn, ceclor, augmentin, neurobion κλπ.

Επίσης, απολυμαντικά, καθαριστικά χώρων, χαρτικά ακόμα και αλουμινόχαρτο είναι πολύ χρήσιμα στους εθελοντές των φιλοζωικών σωματείων, για την διατήρηση της καθαριότητας και τις υγιεινής στις εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.