Ποτέ δε θα πειράξω τα ζώα τα καημένα… Η ανάρτηση του ΥΠΠΟ για την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων

Με την φωτογραφία μιας αδέσποτης γατούλας στα σκαλιά του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου και τους στίχους από το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη «Τα ζώα», το υπουργείο τιμά την σημερινή ημέρα 

σκυλος γατα

Με την φωτογραφία μιας αδέσποτης γατούλας στα σκαλιά του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου και τους στίχους από το «παιδικό» ποίημα του Ιωάννη Πολέμη «Τα ζώα», το υπουργείο Πολιτισμού τιμά σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων. 

Ο Πολέμης έγραψε το ποίημα το 1904 αλλά, 120 χρόνια μετά, παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο...

Τα ζώα, Ιωάννης Πολέμης

Ποτέ δε θα πειράξω
τα ζώα τα καημένα·
μην τάχα σαν εμένα,
κι εκείνα δεν πονούν;
Θα τα χαϊδεύω πάντα,
προστάτης τους θα γίνω.
Ποτέ δεν θα τ’ αφήνω
στους δρόμους να πεινούν.

Aν δεν μιλούν κι εκείνα
κι ο λόγος αν τους λείπει,
μήπως δεν νιώθουν λύπη,
δεν νιώθουν και χαρά;
Μήπως καρδιά δεν έχουν,
στα στήθη τους κρυμμένη,
που τη χαρά προσμένει
κι αγάπη λαχταρά;

Aκόμα κι όταν βλέπω
πως τα παιδεύουν άλλοι,
εγώ θα τρέχω πάλι
με θάρρος σταθερό,
θα προσπαθώ με χάδια
τον πόνο τους να γιάνω,
κι ό,τι μπορώ θα κάνω
να τα παρηγορώ.

(Από το βιβλίο: Iωάννης Πολέμης, Πρώτα βήματα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Bιβλίων, 1904).

