Φλαμίνγκο κάνουν βόλτα στο Ναύπλιο - Υπέροχο θέαμα (Βίντεο- φωτογραφίες)

Ένα σμήνος με 6 πανέμορφα φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber), γνωστά και ως φλαμίνγκο, έφτασαν την Τρίτη 2 Απριλίου στον ξεχωριστό υδροβιότοπo της Αργολίδας ανάμεσα στο Ναύπλιο και τη Νεα Κίο.

Τα ροζ φλαμίνγκο βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στον υδροβιότοπο μέχρι την Άνοιξη, οπότε και συνεχίσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Ξεχωρίζουν για το ροζ χρώμα τους αλλά και την ψιλόλιγνη σιλουέτα τους, που φτάνει τα 1,30μ.

Όταν ξεκουράζονται, στέκονται στο ένα πόδι, ενώ όταν πετούν μοιάζουν με ένα μεγάλο και εντυπωσιακό ροζ σύννεφο που μαγνητίζει όλα τα βλέμματα.



Κατά τους χειμερινούς μήνες ο μοναδικός αυτός υδροβιότοπος της Αργολίδας, φιλοξενεί εποχιακά τόσο τα φλαμίνγκο, όσο και πολλά άλλα είδη πουλιών.

