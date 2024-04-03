Αρχαία γυάλινα σφουγγάρια. Ένα ροζ θαλάσσιο γουρούνι Barbie που στριμώχνεται στον πυθμένα της θάλασσας. Ένας διάφανος μονόκερος αιωρείται στα βάθη.

Το κομψό γυάλινο σφουγγάρι σε σχήμα κυπέλλου είναι μια ιδιαίτερα μακρόβια μορφή ζωής στον ωκεανό

To ροζ θαλάσσιο γουρούνι Barbie

Θαλάσσια ανεμώνη

Κατοικεί στον πυθμένα και είναι ένα ασπόνδυλο γνωστό ως ταναΐδα

Στιγμιότυπα φανταστικών πλασμάτων που ανακαλύφθηκαν 1.640 μίλια (5.000 μέτρα) κάτω από την επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού σε μια παρθένα περιοχή που έχει προοριστεί ως τοποθεσία για εξόρυξη κρίσιμων και σπάνιων μετάλλων. Οι φυσικοί πόροι έχουν μεγάλη ζήτηση για χρήση σε ηλιακούς συλλέκτες, μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλες πράσινες τεχνολογίες, μεταξύ άλλων χρήσεων.

Η 45ήμερη αποστολή στη ζώνη Clarion-Clipperton, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου, κατέγραψε τη βιοποικιλότητα στην αβυσσαλέα πεδιάδα.

Χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριζόμενο όχημα, η ομάδα του βρετανικού ερευνητικού πλοίου James Cook φωτογράφισε τη ζωή στα βαθιά και πήρε δείγματα για μελλοντική μελέτη.

Το πολυνοειδές είναι ένας τύπος θαλάσσιου σκουληκιού

«Μπορούμε να υποθέσουμε ότι πολλά από αυτά τα είδη θα είναι νέα στην επιστήμη. Μερικές φορές έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν συλλεχθεί ή περιγραφεί επίσημα», δήλωσε ο Regen Drennan, μεταδιδακτορικός θαλάσσιος βιολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

«Αυτά τα δείγματα θα μεταφερθούν στο NHM του Λονδίνου για να ταυτοποιηθούν και να μελετηθούν για τα επόμενα χρόνια».

Το ταξίδι ήταν το δεύτερο που διεξήχθη από μια πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστή ως έργο «Seabed Mining and Resilience to Experimental Impact» ή SMARTEX, στο οποίο συμμετείχαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας, το British Geological Survey και άλλα ιδρύματα.

Το ψάρι rattail είναι ένα από τα λίγα σπονδυλωτά που μπορούν να επιβιώσουν σε αυτά τα ακραία βάθη

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι 21,1 δισεκατομμύρια ξηροί τόνοι πολυμεταλλικών οζιδίων υπάρχουν στη Ζώνη Clarion-Clipperton - που περιέχει περισσότερα αποθέματα πολλών κρίσιμων μετάλλων από τα αποθέματα της ξηράς στον κόσμο μαζί.

Εάν η εξόρυξη βαθέων υδάτων ακολουθήσει την ίδια τροχιά με την υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου, περισσότερο από το ένα τρίτο αυτών των κρίσιμων μετάλλων θα προέρχονται από ορυχεία βαθέων ωκεανών μέχρι το 2065, εκτιμά η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πολλές από τις μορφές ζωής που αποκαλούν αυτό το περιβάλλον σπίτι είναι απίθανο να ανακάμψουν μετά την αφαίρεση των οζιδίων και απαιτούν προστασία, σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Μια αβυσσαλέα θαλάσσια ανεμώνη, στενός συγγενής της μέδουσας, κάνει το σπίτι της σε έναν ύφαλο από οζίδια που περιέχει το μέταλλο μαγγάνιο

Ζύγιση βιοποικιλότητας και βιομηχανίας

Στα διεθνή ύδατα, η ζώνη Clarion-Clipperton είναι πέρα ​​από τη δικαιοδοσία οποιασδήποτε χώρας. Η Διεθνής Αρχή για τον Βυθό της Θάλασσας, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, έχει εκδώσει 17 συμβάσεις εξερεύνησης. Ωστόσο, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, έχουν εκφράσει επιφυλακτικότητα, υποστηρίζοντας ένα μορατόριουμ ή την απαγόρευση της εξόρυξης βαθέων υδάτων για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ένα βρυόζωο με διακλάδωση χρησιμοποιεί ένα οζίδιο ως επιφάνεια στην οποία αναπτύσσεται

Περίπου 6.000 έως 8.000 είδη θα μπορούσαν να ανακαλυφθούν στη ζώνη Clarion-Clipperton, σύμφωνα με μια μελέτη του Ιουνίου 2023 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Current Biology.

Το ροζ αγγούρι της θάλασσας amperima, με το παρατσούκλι «γουρούνι Barbie», είναι ένα από τα μεγαλύτερα ασπόνδυλα που ζουν στον βυθό της βαθιάς θάλασσας. Ο διαφανές μονόκερος, είναι ένας τύπος θαλάσσιου χοίρου στην επιστημονική οικογένεια που ονομάζεται Elpidiidae. Το γουρούνι Barbie τσιμπολογάει τις μικρές ποσότητες υπολειμμάτων που κατεβαίνουν από τα επιφανειακά νερά στον βυθό της θάλασσας και είναι σημαντικά όσον αφορά την ανακύκλωση της οργανικής ύλης, εξήγησε ο Drennan, ο οποίος δεν συμμετείχε άμεσα στην αποστολή.

«Πολλά είδη αυτής της οικογένειας έχουν αναπτύξει μακριά δυνατά πόδια που τους επιτρέπουν να περπατούν στον πυθμένα της θάλασσας και επιμήκη στοματικά μέρη για να διαλέγουν και να διαλέγουν τα υπολείμματα με τα οποία τρέφονται», είπε ο Drennan μέσω email.

Η αποστολή κατέγραψε επίσης εικόνες από κομψά γυάλινα σφουγγάρια σε σχήμα κυπέλλου, τα οποία πιστεύεται ότι έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα στον πλανήτη - έως και 15.000 χρόνια, αν και η ομάδα της αποστολής δεν γνωρίζει πόσο χρονών είναι τα σφουγγάρια που φωτογράφισαν.

Οι θαλάσσιες ανεμώνες, στενοί συγγενείς των μεδουσών, «αναπληρώνουν το ρόλο μεγάλων σαρκοφάγων που κάθονται και περιμένουν στον βυθό της θάλασσας, πιάνοντας μικρά κολυμβητικά ζώα στα πλοκάμια τους», πρόσθεσε.

Πολλές από τις μορφές ζωής που ζουν σε αυτά τα βάθη εξαρτώνται από τα πολυμεταλλικά οζίδια, τα οποία σχηματίζονται τόσο σταδιακά μέσω χημικών διεργασιών που προκαλούν την καθίζηση μετάλλων από το νερό γύρω από θραύσματα κελύφους και δόντια καρχαρία, σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι χρειάζονται περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια για να μεγαλώσουν αυτά τα οζίδια μόλις δεκάδες χιλιοστά σε μέγεθος. Τα μεγαλύτερα γνωστά οζίδια φτάνουν περίπου τις 8 ίντσες (20 εκατοστά) σε πλάτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά τα περιβάλλοντα έχουν παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητα στον πυθμένα του ωκεανού για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Οι επικριτές λένε ότι ο θόρυβος θα μπορούσε να διαταράξει τα θαλάσσια θηλαστικά όπως οι φάλαινες και τα δελφίνια, ενώ τα λοφία ιζήματος, που ενδεχομένως περιέχουν τοξικές ενώσεις, που εκτοξεύονται από εξοπλισμό στον βυθό της θάλασσας μπορεί να διασκορπιστούν, βλάπτοντας τα οικοσυστήματα του μέσου νερού, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Είναι επίσης πιθανό, προειδοποιούν αυτοί οι επιστήμονες, ότι η εξόρυξη βαθέων υδάτων θα μπορούσε να διαταράξει τον τρόπο αποθήκευσης του άνθρακα στον ωκεανό, συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση.

Με πληροφορίες από CNN

Πηγή: skai.gr

