Ο Ιανουάριος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα καθώς ακολουθεί την τάση του 2023 που ήταν η θερμότερη χρονιά.

Σύμφωνα με το skynews, αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια μέση θερμοκρασία για τους τελευταίους δώδεκα μήνες είναι 1,52 C πάνω από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής περιόδου 1850-1900.

Περισσότερες από 190 χώρες δεσμεύτηκαν βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού το 2015 να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη σε «πολύ κάτω» από την άνοδο κατά 2 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα μέχρι το τέλος του αιώνα.

Οι χώρες συμφώνησαν επίσης να «συνεχίσουν τις προσπάθειες» για να διατηρήσουν την θέρμανση εντός του ασφαλέστερου ορίου του 1,5 C, μετά το οποίο οι κλιματικές επιπτώσεις γίνονται ακόμη πιο δύσκολο να προσαρμοστούν.

Η Samantha Burgess, αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής (CCCS) της ΕΕ Copernicus δήλωσε: «Το 2024 ξεκινά με έναν ακόμη μήνα που σπάει ρεκόρ. Όχι μόνο είναι ο θερμότερος Ιανουάριος που έχει καταγραφεί, αλλά μόλις βιώσαμε μια περίοδο 12 μηνών άνω του 1,5°C πάνω από την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς. Οι ραγδαίες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας».

Πηγή: skai.gr

