Ο φετινός Ιανουάριος ήταν o δεύτερος πιο θερμός Ιανουάριος από το 2010 στη βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία και ο τρίτος πιο θερμός στη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δίκτυο 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα, τον φετινό Ιανουάριο η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα σχεδόν στο σύνολο της χώρας, σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019.

Στη δυτική Μακεδονία καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας με τις μέσες μηνιαίες τιμές να κυμαίνονται έως και 3°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη δυτική και Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου καταγράφηκαν μικρότερες αποκλίσεις, από +1,3°C έως +1,6°C.

Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα σημειώθηκαν οι υψηλότερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, της τάξης των 12 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ η πιο ψυχρή περίοδος με αρνητικές αποκλίσεις στην ανατολική Ελλάδα ήταν το τελευταίο πενθήμερο του μήνα, κατά την κακοκαιρία «Αυγή».

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +0,5°C, με 18 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, 19 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε +1,9°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στην Ξάνθη και στην Πτολεμαΐδα παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ημέρες με θετική απόκλιση θερμοκρασίας (23 ημέρες) και ακολουθούν η Νάουσα και η Πάτρα με 22 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

