Σε ρεκόρ ασφαλιστικών αποζημιώσεων στον τομέα της ναυτιλίας θα μπορούσε να οδηγήσει η κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Lloyd's of London, Τζον Νηλ.

Σύμφωνα με συνέντευξη του Τζον Νηλ στο Bloomberg News το περιστατικό θα μπορούσε να καταγραφεί ως μία από «τις μεγαλύτερες θαλάσσιες απώλειες στην ιστορία με κόστος πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «είναι λίγο νωρίς για να πούμε τι πραγματικά ενδέχεται να κοστίσει».

Η γέφυρα στη Βαλτιμόρη κατέρρευσε την Τρίτη όταν προσέκρουσε πάνω της το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Dali με σημαία Σιγκαπούρης, απειλώντας να βυθίσει στο χάος τις μεταφορές σε ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Οι αναλυτές της Barclays Plc υπολογίζουν ότι οι αξιώσεις για αποζημιώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές αξιώσεις μόνο για ζημιές στη γέφυρα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε στο σημείωμά της η Barclays, προβλέποντας περαιτέρω πιθανές υποχρεώσεις 350 έως 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τους θανάτους και ποσά που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί για τις διακοπές λειτουργίας κατά την πρόσβαση στο λιμάνι της πόλης.

Αναφορικά με τον αποδέκτη των αξιώσεων οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence αναφέρουν ότι αυτό θα καθοριστεί από το εάν το ατύχημα προκλήθηκε από αμέλεια ή μηχανική βλάβη» και προσθέτουν ότι «δεδομένων των πολλαπλών εμπλεκόμενων μερών, η διευθέτηση τυχόν αξιώσεων είναι πιθανό να είναι περίπλοκη».

Ο Νηλ ανέφερε ότι παρόλο που οι ασφαλιστές της Lloyd's of London εμπλέκονται στην κάλυψη, ο κίνδυνος κατανέμεται σε πολλές εταιρείες.

«Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ασφαλιστές που εμπλέκονται στην υπόθεση», είπε. «Υπάρχει η οικονομική δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα για τα οποία μιλάμε». Ο Νηλ είπε, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να γίνουν περίπλοκα κατά τον υπολογισμό των απωλειών.

Η Lloyd's ανέφερε κέρδη 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2023 την Πέμπτη, αύξηση 3,3 δισεκατομμυρίων λιρών σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω του χαμηλότερου κόστους από μεγάλους κινδύνους και απαιτήσεις για φυσικές καταστροφές.



