Εκτός λειτουργίας θα τεθούν για 12 ώρες, όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης του συστήματος ΑΜΚΑ. Οι τεχνικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Σχετικά με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ



Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι Οργανισμός υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού στις περιοχές της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας. Μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για τις εφαρμογές της άυλης συνταγογράφησης, του myHealth-app, του συστήματος διαχείρισης και διανομής των δωρεάν self-test. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ψηφιακής λύσης σε αυτούς του τομείς σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται από τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.