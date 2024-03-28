Το ευρώ υποχωρεί 0,12%, στα 1,0817 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,0817 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 163,4640 γεν, στο 0,8551 με τη στερλίνα και στο 0,9768 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 151,2180 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,2647 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

