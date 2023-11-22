Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης δασών που θα χρησιμοποιεί δορυφόρους για να εντοπίζει κινδύνους την ώρα που η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις δασικές πυρκαγιές και τροφοδοτεί την παράνομη υλοτομία.

Η κλιματική αλλαγή πλήττει τα δάση της Ευρώπης, καθώς οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία αυξάνουν τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών. Περί τα 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους της Ευρωπαϊκής Ενωσης κάηκαν εξαιτίας δασικών πυρκαγιών τον περασμένο χρόνο, μία περιοχή που αντιστοιχεί σε έκταση στην Κορσική, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ.

Η καταστροφή των ευρωπαϊκών δασών μειώνει την ικανότητα απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των κλιματικών στόχων και την προστασία των γύρω περιοχών από τις πλημμύρες.

Σήμερα, η Κομισιόν πρότεινε νόμο που θα επιτρέπει στις Βρυξέλλες να συγκεντρώνουν δεδομένα από τους δορυφόρους του Copernicus Sentinel της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι επίσης υποχρεωμένα να συγκεντρώνουν εδαφικές μετρήσεις των τάσεων περιλαμβανομένων των διαθέσιμων για υλοτομία περιοχών, του όγκου των δένδρων και της θέσης των αρχέγονων δασών.

«Πρέπει να δούμε αυτές τις τάσεις, χρειαζόμαστε καλύτερη πρόβλεψη, πρέπει να δούμε πώς ανταποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Βιργκίνιους Σινκεβίσιους.

«Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχουν συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης που να δίνουν συνολική εικόνα της κατάστασης των δασών μας», είπε.

Τα νέα δεδομένα μπορεί επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό και άλλων κινδύνων, όπως η παράνομη υλοτομία και πέραν των εθνικών συνόρων, είπε ο ευρωπαίος επίτροπος.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει έλθει σε σύγκρουση με χώρες όπως η Πολωνία για το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε τον Μάρτιο ότι η πολιτική της Πολωνίας για την έκδοση αδειών υλοτόμησης κατά τις περιόδους αναπαραγωγής των πουλιών παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς νόμους της Ενωσης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε επίσης το 2018 την άδεια υλοτόμησης που έδωσε η Βαρσοβία στο αρχέγονο δάσος της Μπιαλοβιέζα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Fern χαιρέτισε την πρόταση «ως εν δυνάμει χρυσή ευκαιρία» για την παροχή αναγκαίων δεδομένων για την προστασία των δασών της Ευρώπης. Ωστόσο, ζητά την επέκταση του νόμου ώστε να υποχρεωθούν οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν την υγεία των δασών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

