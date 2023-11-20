Η θερμοκρασία της Γης ξεπέρασε την Παρασκευή για πρώτη φορά το κρίσιμο όριο που έχει τεθεί για την υπερθέρμανση του πλανήτη, για την ανατροπή του οποίου οι επιστήμονες προειδοποιούσαν εδώ και δεκαετίες ότι θα μπορούσε να έχει καταστροφικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στον πλανήτη και τα οικοσυστήματά του.

Ειδικότερα, όπως κοινοποίησε στο X η Samantha Burgess, αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, με έδρα την Ευρώπη, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία την προηγούμενη Παρασκευή ήταν λίγο πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τα επίπεδα πριν από την εκβιομηχάνιση.

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 - the warmest on record.



Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip — Dr Sam Burgess 🌍🌡🛰 (@OceanTerra) November 19, 2023

Το όριο ξεπεράστηκε μόνο προσωρινά και δεν σημαίνει ότι παραμένει μόνιμα η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 2 βαθμούς, αλλά το γεγονός καταδεικνύει ότι αυξάνεται σταθερά η θερμοκρασία στον πλανήτη που οδηγεί σε μία μακροπρόθεσμη κατάσταση όπου η κλιματική κρίση σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι αδύνατο να αντιστραφεί.

Το όριο αυτό θα πρέπει ωστόσο να ξεπεραστεί κατά μέσο όρο επί αρκετά χρόνια προκειμένου να θεωρηθεί ότι το όριο της συμφωνίας του Παρισιού έχει ξεπεραστεί.

Η συμφωνία, που υπογράφτηκε το 2015 έπειτα από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα COP21, έχει στόχο να διατηρήσει «την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα» και να συνεχιστούν οι προσπάθειες «ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα».

Σε μια ειδική έκθεση της (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή -- Giec) το 2018, οι ειδικοί για το κλίμα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ διατήρησαν ως ορισμό της υπερθέρμανσης έναν μέσο όρο «για μια περίοδο 30 χρόνων» σε σχέση με «την περίοδο αναφοράς 1850-1900».

Τώρα το κλίμα θεωρείται ότι έχει υπερθερμανθεί περίπου κατά 1,2 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την περίοδο 1850-1900.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή ήταν η πρώτη μέρα που η παγκόσμια θερμοκρασία ήταν πάνω από 2°C πάνω από τα επίπεδα του 1850-1900 (ή της προβιομηχανικής περιόδου), στους 2,06°C», έγραψε η Burgess στην ανάρτησή της, εξηγώντας ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες την Παρασκευή ήταν κατά μέσο όρο 1,17 βαθμούς πάνω από τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020, καθιστώντας την 17η Νοεμβρίου την πιο θερμή μέρα στην ιστορία.

Ωστόσο, η ίδια διευκρινίζει ότι σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να καίνε ορυκτά καύσιμα σε μεγάλη κλίμακα και να αλλάξουν το φυσικό κλίμα της Γης, η θερμοκρασία ήταν 2,06 βαθμούς υψηλότερη.

Η παραβίαση του κρίσιμου ορίου των 2 βαθμών σημειώθηκε δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα COP28 στο Ντουμπάι, όπου οι χώρες αναμένεται να κάνουν απολογισμό της προόδου σχετικά με τη δέσμευση της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, η οποία προβλέπει τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα με απώτερο στόχο να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό.



