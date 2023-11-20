Ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου 2023 στις Βρυξέλλες ενόψει της COP28

Με στόχο την αξιοποίηση του υδρογόνου για μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία και ενόψει της συνόδου κορυφής για το κλίμα COP28, ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για το υδρογόνο στην Ευρώπη, την οποία συνδιοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Υδρογόνου 2023» θα πραγματοποιηθεί τετραήμερη διάσκεψη και φόρουμ πολιτικής υψηλού επιπέδου, στο οποίο θα συμμετάσχουν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενοι φορείς για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, προκλήσεις και ευκαιρίες στον κλάδο του υδρογόνου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Προέδρου Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και με κεντρική ομιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Μάρος Σέφτσοβιτς οι οποίοι τόνισαν τη σημασία του υδρογόνου και τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις και ιδίως την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ.

Νωρίτερα, το πρωί, ο Επίτροπος Τιερί Μπρετόν συμμετείχε στο έβδομο «Φόρουμ Υδρογόνου της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο». Στο Φόρουμ γίνεται ένας απολογισμός της μέχρι στιγμής προόδου της Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο και επισημαίνονται «οι δράσεις που είναι αναγκαίες για την αύξηση της ικανότητας παραγωγής υδρογόνου σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε να πραγματοποιηθεί η φιλοδοξία μας για το υδρογόνο έως το 2030, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την Τετάρτη, στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου, η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμστον θα απευθύνει μήνυμα για τη σημασία της στήριξης των υποδομών υδρογόνου και τις επικείμενες σχετικές δράσεις.

Ο Επίτροπος για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα θα εκφωνήσει ομιλία την Πέμπτη σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου. Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή θα ξεκινήσει την πρώτη δημοπρασία της Τράπεζας για την εγχώρια παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, με τη στήριξη του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Επενδύσεων για το Πράσινο Υδρογόνο, την Τετάρτη, θα έρθουν σε επαφή πάνω από 25 επενδυτές και 10 επιχειρήσεις υδρογόνου από όλη την ΕΕ με καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογιών υδρογόνου και με έργα μεγάλης κλίμακας. Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με το διαδικτυακό σεμινάριο «Στον δρόμο για την COP28», ενόψει της επικείμενης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Ντουμπάι.

Πηγή: skai.gr

