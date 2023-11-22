Μία ακόμη διάσταση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης στις ζωές των ανθρώπων αποκαλύπτουν στοιχεία που συγκέντρωσε η Google σχετικά με διαδικτυακές αναζητήσεις που σχετίζονται με το «άγχος του κλίματος».

Σύμφωνα με την έρευνα οι αναζητήσεις για το «κλιματικό άγχος» έχουν αυξηθεί, ενώ οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους άνδρες.

Η αύξηση των πυρκαγιών, των πλημμυρών και της ξηρασίας σε όλο τον κόσμο είναι μόνο μερικά από τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που αναφέρεται λιγότερο, ωστόσο, είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στο ανθρώπινο μυαλό.

Το κλιματικό άγχος - που ορίζεται ως αισθήματα αγωνίας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής - έχει αναφερθεί παγκοσμίως, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών και των νέων.

Τα δεδομένα από το Google Trends δείχνουν ότι τα ερωτήματα αναζήτησης που σχετίζονται με το "κλιματικό άγχος" έχουν αυξηθεί δραματικά.

Τα ερωτήματα αναζήτησης στα αγγλικά σχετικά με το «άγχος του κλίματος» τους πρώτους 10 μήνες του 2023 είναι 27 φορές υψηλότερα από την ίδια περίοδο το 2017.

Παράλληλα, αυξήσεις στις αναζητήσεις σημειώθηκαν που σχετίζονται με το άγχος του κλίματος και σε άλλες γλώσσες του κόσμου την ίδια περίοδο.

Τα ερωτήματα αναζήτησης στα Πορτογαλικά έχουν αυξηθεί κατά 73 φορές , στα κινέζικα κατά οκτώμισι φορές και στα αραβικά έχουν κατά ένα πέμπτο.

Τα δεδομένα του Google Trends συνδυάζουν ερωτήματα αναζήτησης για «κλιματικό άγχος» και «οικολογικό άγχος», όροι που χρησιμοποιούνται συχνά με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν ελαφρώς διαφορετική σημασία.

Το άγχος του κλίματος είναι άγχος που σχετίζεται ειδικά με την επίγνωση της κλιματικής αλλαγής. Το οικολογικό άγχος είναι ένα γενικότερο άγχος που σχετίζεται με την επίγνωση των απειλών για την περιβαλλοντική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης και της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Το Google Trends δεν μετρά απλώς τον συνολικό όγκο των αναζητήσεων, αλλά εξετάζει ένα δείγμα αναζητήσεων για να εντοπίσει τις τάσεις σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί ένα μέτρο που ονομάζεται "ενδιαφέρον αναζήτησης", για να εξετάσει τη σχετική δημοτικότητα των ερωτημάτων αναζήτησης με την πάροδο του χρόνου.

Οι σκανδιναβικές χώρες είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό παγκόσμιων ερωτημάτων αναζήτησης που σχετίζονται με το άγχος του κλίματος τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στην πραγματικότητα, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% των ερωτημάτων αναζήτησης που σχετίζονται με το «κλιματικό άγχος».

Η Google λέει ότι τα δεδομένα της προσαρμόζονται για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στον συνολικό όγκο αναζητήσεων, γεγονός που της επιτρέπει να συγκρίνει χώρες διαφόρων μεγεθών πληθυσμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μικρότερες χώρες ενδέχεται να βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης αντί για τις πιο πυκνοκατοικημένες.

Χώρες στον παγκόσμιο Νότο - όπως η Χιλή, οι Φιλιππίνες και η Νότια Αφρική – έχουν μικρότερο ποσοστό αναζήτησης. Οι χώρες με χαμηλό όγκο αναζητήσεων έχουν εξαιρεθεί από την ανάλυση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.