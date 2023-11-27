Κλίμα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα είναι ο μεγάλος απών της COP28

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν θα συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής η οποία θα διεξαχθεί εντός της εβδομάδας στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή αξιωματούχος της κυβέρνησής του.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε τον Οκτώβριο πως θεωρείτο απίθανο ο κ. Μπάιντεν να πάει στη Διάσκεψη των Μερών (ΔτΜ), που ξεκινά την Πέμπτη, καθώς θέλει να βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για να χειριστεί ενδεχόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ διεξάγει εκστρατεία για την επανεκλογή του που θα γίνει πολύ πιο απαιτητική από τον Ιανουάριο.

Με βάση το πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη ο ογδοντάρης πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Ανγκόλας Ζουάου Μανουέλ Γκονσάλβες Λαουρένσου και θα ανάψει χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο Τζο Μπάιντεν πήρε μέρος και στις δυο προηγούμενες ΔτΜ που διεξήχθησαν αφότου ανέλαβε την προεδρία το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

