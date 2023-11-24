Πρώτη επιδότηση για «Πράσινα Ταξί» σε επαγγελματία οδηγό στην Πτολεμαΐδα

Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή επιδότησης του ποσού των 22.000 ευρώ, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε δικαιούχο του προγράμματος «Πράσινα Ταξί», το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προσφέροντας σημαντικό οικονομικό κίνητρο σε επαγγελματίες οδηγούς προκειμένου να αντικαταστήσουν τα παλιά τους οχήματα με ηλεκτρικά.

Ειδικότερα, το πρώτο «πράσινο» ταξί που επιδοτήθηκε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανήκει σε επαγγελματία οδηγό στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Στο πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» έχουν υποβληθεί έως σήμερα 81 αιτήσεις για αντίστοιχα οχήματα. Σε αποφάσεις υπαγωγής έχουν ενταχθεί 53 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 17 εντάχθηκαν στις 21/11.

«Είναι μια σημαντική, συμβολικά, στιγμή η πληρωμή επιδότησης, μέσω του προγράμματος "Πράσινα Ταξί", στον πρώτο επαγγελματία οδηγό, που απέκτησε το νέο του ηλεκτρικό ταξί. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί το μέλλον της αυτοκίνησης και ισχυρή βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι οι επαγγελματίες του κλάδου, που επιθυμούν την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος, να επωφεληθούν της πολύ υψηλής επιδότησης, η οποία διατίθεται. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιδότηση των 22.000 ευρώ ανά ταξί δεν θα παραμείνει τόσο υψηλή επ' αόριστον. Τους καλούμε να την αξιοποιήσουν και να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την υποβολή των αιτήσεών τους», τονίζει χαρακτηριστικά η υφυπουργός Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

