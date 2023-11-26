Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου

Ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα προκαλεί η αποκόλληση του μεγαλύτερου παγόβουνου στον κόσμο από την Ανταρκτική.

Έχει έκταση 4.000 στρέμματα, δηλαδή 3 φορές το μέγεθος της Νέας Υόρκης και κινείται προς το νότιο ημισφαίριο απειλώντας τη ναυσιπλοϊα.

Το παγόβουνο, που ονομάζεται Α32α, πιθανότατα συρρικνώθηκε και ξεκόλλησε από τον πυθμένα της Ανταρκτικής μετά από 30 χρόνια που βρισκόταν καθηλωμένο εκεί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Έχει έκταση 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 3 φορές το μέγεθος της Νέας Υόρκης...

Η πλάκα του πάγου έχει πάχος 400 μέτρα και για να το δούμε αυτό στις σωστές του διαστάσεις, o oυρανοξύστης Σαρντ στο Λονδίνο

που είναι ο ψηλότερος της Ευρώπης, έχει ύψος 310 μέτρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το παγόβουνο κινείται σχετικά γρήγορα, λόγων των ανέμων και των θαλάσσιων ρευμάτων...

«Ένα παγόβουνο τέτοιου μεγέθους ενδέχτεαι να επιβιώσει στον Νότιο Ωκεανό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε δηλαδή να φτάσει αρκετά μακριά, προς τη Νότια Αφρική και να διαταράξει τη ναυτιλία.» εκτιμά ο Περιβαλλοντολόγος, ειδικός παγετώνων, Ολιβερ Μαρς.

Στο σενάριο που το τεράστιο τείχος πάγου φτάσει και σταθεροποιηθεί στη Νότια Γεωργία, στον νότιο Ατλαντικό, θα έθετε σε κίνδυνο εκατομμύρια πιγκουίνους, φώκιες και θαλασσοπούλια που αναπαράγονται εκεί.

To τεράστιο μέγεθός του μπορεί επίσης να διαταράξει τις διαδρομές αναζήτηση σίτισης των ζώων, εμποδίζοντάς τα να ταΐσουν τα

δεν μένει στην Ανταρκτική», σχολίασε στο περιθώριο των εξελίξεων ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Εχει αντίκτυπο στις πλημμύρες, στις καταιγίδες, στις άλλες καταστάσεις που δημιουργούν χάος σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο κοιμισμένος γίγαντας που ονομάζεται Ανταρκτική ξυπνά, προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καλώντας τις χώρες να δράσουν άμεσα για να αποτρέψουν τις καταστροφικές συνέπειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.