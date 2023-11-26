Κλιματική κρίση: Η μείωση κατανάλωσης κρέατος μέσο αντιμετώπισης

Εκκληση στις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου να περιορίσουν την υπερβολική τους όρεξη για κρέας αναμένεται να περιλαμβάνει το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο για τη συμμόρφωση της παγκόσμιας αγροδιατροφικής βιομηχανίας με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Ο οδικός χάρτης των παγκόσμιων διατροφικών συστημάτων αναμένεται να δημοσιευθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής COP28 τον επόμενο μήνα.

Τα έθνη που υπερκαταναλώνουν κρέας θα πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες – όπου η ελλιπής κατανάλωση κρέατος αποτελεί μια επιπρόσθετη διατροφική πρόκληση- θα πρέπει να βελτιώσουν την κτηνοτροφία τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό.

Σε μια πορεία που ξεκινά από τη φάρμα και καταλήγει στο τραπέζι μας, η παραγωγή τροφίμων υπολογίζεται ότι ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μεγάλο μέρος αυτού του αποτυπώματος συνδέεται με την κτηνοτροφία – μια σημαντική πηγή μεθανίου, αποψίλωσης των δασών και απώλειας της βιοποικιλότητας.

Παρότι δεν θα είναι δεσμευτικό, το σχέδιο του Οργανισμού των ΗΕ αναμένεται να παρέχει πληροφόρηση για πολιτικές και επενδυτικές αποφάσεις και να δώσει ώθηση στη μετάβαση της βιομηχανίας τροφίμων σε κλιματικά βιώσιμο μοντέλο, καθώς εκτιμάται ότι έχει μείνει πίσω ως προς αυτόν τον τομέα.

Ο χάρτης αυτός σχετικά με την κατανάλωση κρέατος προορίζεται να στείλει ένα σαφές μήνυμα στις κυβερνήσεις. Αλλά οι πολιτικοί στα πλουσιότερα έθνη συνήθως αποφεύγουν τις πολιτικές που αποσκοπούν στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ιδίως όταν πρόκειται για μείωση της κατανάλωσης καθημερινών ειδών.

«Η κτηνοτροφία είναι πολιτικά ευαίσθητος τομέας, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε ευαίσθητα ζητήματα για να λύσουμε το πρόβλημα», δήλωσε ο Dhanush Dinesh, ιδρυτής της Clim-Eat, η οποία εργάζεται για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα στα συστήματα τροφίμων.

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κτηνοτροφίας, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Το βασικό πρόβλημα είναι η υπερκατανάλωση».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ΗΕ, ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει περίπου 127 κιλά κρέατος ετησίως, ενώ η Νιγηρία καταναλώνει 7 κιλά και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μόλις 3 κιλά.

Σημειωτέον ότι η Επιτροπή Eat-Lancet συστήνει στους ανθρώπους να μην καταναλώνουν περισσότερα από 15,7 κιλά κρέατος το χρόνο.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ με έδρα τη Ρώμη, που έχει αναλάβει τη βελτίωση του γεωργικού τομέα και της διατροφής, προσπαθεί να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της κλιματικής μετάβασης και της εξασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έτσι, εκτός από την έκκληση για λιγότερη κατανάλωση κρέατος για τους καλοθρεμμένους του κόσμου, το σχέδιο θα ενθαρρύνει επίσης τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα του ζωικού τους κεφαλαίου και να προμηθεύονται με πιο βιώσιμο τρόπο.

