Αρκούδα απελευθερώθηκε από παράνομη θηλιά για αγριογούρουνα στο Πόγραδετς, μετά από συνεργασία της οργάνωσης «ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ» με αλβανικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και αρχές.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου σε ορεινή περιοχή του Πόγραδετς πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αρκούδας από στελέχη των «Ομάδων Άμεσης Επέμβασης» της ΚΑΛΛΙΣΤΩ και της PPNEA (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania) απελευθέρωσης παγιδευμένης αρκούδας.

Πρόκειται για μια ενήλικη θηλυκή αρκούδα, βάρους περίπου 90 κιλών και ηλικίας περίπου 5 ετών, η οποία είχε εγκλωβιστεί σε συρμάτινη θηλειά - παράνομη παγίδα από λαθροκυνηγούς.

Στις 26 Δεκεμβρίου τα στελέχη της PPNEA ενημερώθηκαν από την RAPA Korca ότι μία αρκούδα βρίσκεται παγιδευμένη σε ορεινή περιοχή βορειοδυτικά του Πόγραδετς. Η RAPA είχε ενημερωθεί από κτηνοτρόφο της περιοχής. Οι άνθρωποι της PPNEA ενημέρωσαν την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και από κοινού σχεδιάστηκε η επιχείρηση η οποία διήρκησε από το πρωί μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες μεσημέρι της 27ης Δεκεμβρίου. Για την προσέγγιση του σημείου από την μικτή Ομάδα Άμεση Επέμβαση όπου ήταν παγιδευμένο το ζώο χρειάστηκε 1 ώρα πεζοπορίας με όλο τον εξοπλισμό. .

Παρόλο που η άτυχη αρκούδα φαίνεται να ήταν καθηλωμένη για σχετικά μεγάλο διάστημα, περίπου 1 εβδομάδα, ήταν σε καλή γενική κατάσταση. Σε αυτό φαίνεται να βοήθησε και το γεγονός ότι στο μέρος όπου είχε τοποθετηθεί η θηλιά υπήρχαν ρίζες και φύλλα που βοήθησαν την αρκούδα να τραφεί και να ενυδατωθεί. Μετά από την νάρκωση του ζώου διαπιστώθηκε ότι το συρματόσχοινο που την είχε εγκλωβίσει στο πόδι δεν της είχε προκαλέσει ανοιχτό τραύμα. Ακολούθησε η τοποθέτηση ειδικού ραδιοκολλάρου GPS/GSM από τον εκπρόσωπο της ΚΑΛΛΙΣΤ, το οποίο θα προσφέρει χρήσιμα δεδομένα για την κίνηση, οικολογία και βιολογία της αρκούδας στην περιοχή και την ενδεχόμενη αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο. Το ραδιοκολλάρο στέλνει την θέση του ζώου κάθε μία ώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πρώτη φορά που τοποθετείται ραδιοκολλάρο σε αρκούδα στην Αλβανία.





