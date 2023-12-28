Το πρώτο πάρκο σκύλων με ανακυκλώσιμα υλικά στον δήμο Καλαμαριάς

Το πρώτο πάρκο για σκύλους με ανακυκλώσιμα υλικά του δήμου Καλαμαριάς δημιουργήθηκε στο άλσος Καραολή και Δημητρίου, σε έναν χώρο περίπου 50 τ.μ. και περιλαμβάνει εφτά παιχνίδια - κατασκευές για τα τετράποδα κατοικίδια.

«Αυτά τα τέσσερα χρόνια βάζαμε στόχους και έναν έναν τους υλοποιούσαμε. Το πάρκο για σκύλους αποτελούσε έναν από αυτούς και όταν οι συνθήκες ωρίμασαν, προχωρήσαμε στην ολοκλήρωσή του. Αυτό είναι ακόμα ένα έργο, που αποδεικνύει ότι όταν ο δημόσιος τομέας συνεργάζεται με τον ιδιωτικό, υπάρχει θετικό αποτύπωμα», δήλωσε ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης.

Το πάρκο για σκύλους χρηματοδοτήθηκε από το οινοποιείο Domaine Agrovision και τα Κ.Τ.Ε.Ο Autovision, ενώ ο χώρος θα εμπλουτιστεί με λουλούδια, παγκάκια και άλλες κατασκευές πάντα με ανακυκλώσιμα υλικά, με το οινοποιείο να αναλαμβάνει την υλοποίησή του.

