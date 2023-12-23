Ρεπορτάζ στο δημοσιογραφικό δίκτυο Redaktionsnetzwerk Deutschland εστιάζει στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να μετατρέψει 40 ελληνικά νησιά «σε πρότυπα αυτάρκειας ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό, πράσινης οικονομίας, ψηφιακής καινοτομίας και βιώσιμης κινητικότητας».



Όπως αναφέρει ο Γερμανός δημοσιογράφος Γκερντ Χέλερ στο άρθρο του «καθιστώντας τα νησιά ενεργειακές πηγές που εκπέμπουν μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, είναι κάτι που θα ενισχύσει την Ελλάδα να πετύχει τους στόχους της στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (NECP)».



Τα νησιά αυτά παράγουν μέχρι τώρα το ρεύμα τους κυρίως με γεννήτριες ντίζελ – μία από τις πιο αναποτελεσματικές και επιβλαβείς για το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παρατηρεί το δημοσίευμα.



Επιπλέον, «οι γεννήτριες ντίζελ των νησιών τοποθετήθηκαν εκεί προ δεκαετιών, κάτι που τις καθιστά επιρρεπείς σε βλάβες, οδηγώντας σε συχνές διακοπές ρεύματος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα νησιά αυτά πρόκειται τώρα να γίνουν ενεργειακά αυτάρκη με πράσινη ενέργεια».



Πηγή: DW - Χρύσα Βαχτσεβάνου

