Νυμφαίο: Για ύπνο πήγαν οι αρκούδες του Αρκτούρου

Εστρωσαν τα… κρεβάτια τους και έπεσαν για ύπνο οι αρκούδες στο Νυμφαίο μετά το τσουχτερό κρύο και το χιόνι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρκτούρου, το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο έκλεισε από την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου για τον χειμέριο λήθαργο των ζώων. Μάλιστα αυτή ήταν η πρώτη φορά που κοιμήθηκαν τόσο νωρίς στα 31 χρόνια λειτουργίας του Αρκτούρου.

Τον τελευταίο καιρό η κινητικότητα των αρκούδων είχε μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ηλικιωμένες Σάσα και Αλεξάνδρα, είχαν αποσυρθεί στις φωλιές τους από τις αρχές του Δεκέμβρη. Η Ειρήνη, η Σάντι και η Μίρα προτίμησαν να κοιμηθούν σε φυσικές χωμάτινες φωλιές, που έστρωσαν επιμελώς με φύλλα και κλαδιά, ενώ αρκετές, όπως η Τασούλα, η Μπάρμπαρα και ο Κυριάκος, επέλεξαν τις τεχνητές φωλιές.

Ο χώρος θα παραμείνει κλειστός έως το Μάρτιο. Οι επισκέπτες μπορούν να ξεναγηθούν στο Κέντρο Ενημέρωσης Αρκούδας στο Νυμφαίο (Νίκειος Σχολή) και στο Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα στις Αγραπιδιές. Οι δύο χώροι θα είναι ανοικτοί όλες τις ημέρες έως και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.