Επιβραδύνθηκε η περιστροφή της Γης από το λιώσιμο των πάγων

Το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία και στην Ανταρκτική λόγω της προκληθείσας από τον άνθρωπο κλιματικής αλλαγής έχει ελαφρώς επιβραδύνει την ταχύτητα περιστροφής της Γης, είναι το πόρισμα μελέτης του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια που δημοσιεύεται στη βρετανική επιστημονική επιθεώρηση Nature.

Η συνέπεια αυτής της αλλαγής είναι πως παρατείνεται κατά σχεδόν τρία χρόνια η ανάγκη που έχει επισημανθεί από επιστήμονες για παράλειψη ενός δευτερόλεπτου στη μέτρηση του χρόνου.

Η ανάγκη αυτή έχει προκύψει από την αυξημένη ταχύτητα περιστροφής της Γης τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία οφείλεται σε μεταβολές στον πυρήνα του πλανήτη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, για να παραμείνει η μέτρηση του χρόνου σε συγχρονισμό με την περιστροφή της Γης, θα έπρεπε να παραλειφθεί ένα δευτερόλεπτο το 2026.

Η τήξη των πάγων, ωστόσο, και η συνεπακόλουθη μείωση της ταχύτητας περιστροφής του πλανήτη συνεπάγεται πως η αφαίρεση του δευτερολέπτου από τη μέτρηση της ώρας θα πρέπει να γίνει το 2029.

Ο συγγραφέας της μελέτης Ντάνκαν Άγκνιου εξήγησε πως η μείωση της ποσότητας των πάγων στους δύο πόλους σημαίνει πως υπάρχει πλέον περισσότερη μάζα γύρω από τον ισημερινό. Αυτή η αλλαγή στη συγκέντρωση μάζας είναι που ευθύνεται για την επιβράδυνση της περιστροφής.

Ο κ. Άγκνιου σχολίασε πως είναι εντυπωσιακό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας πλέον έχει φτάσει στο σημείο να επηρεάζει την περιστροφή του πλανήτη. «Γίνονται πράγματα που είναι πρωτοφανή», είπε.

