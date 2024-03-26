Λίγες μέρες έμειναν μέχρι να κλείσουν οι εγγραφές για τον πρώτο αγώνα δρόμου του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Μπείτε στο oloimaziboroume.gr μέχρι και την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 12 το βράδυ, και κάντε την εγγραφή σας για τον αγώνα της Πάρνηθας.
Οι αποστάσεις των διαδρομών είναι 5, 10 χλμ., και για τα παιδιά έως 12 ετών, 1 χλμ., δωρεάν.
Στους αγώνες των 5 και 10 χλμ., θα υπάρχει ατομική χρονομέτρηση.
Οι εγγραφές για τους Αγώνες Δρόμου της Πεντέλης και του Υμηττού πήραν παράταση.
Για τον αγώνα της Πεντέλης, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και την Κυριακή 7 Απριλίου, και για τον αγώνα του Υμηττού, μέχρι και την Κυριακή 14 Απριλίου, στις 12 το βράδυ.
Όλες οι διαδρομές είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να μη δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.
Στο site του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, κάτω από τον χάρτη της κάθε διαδρομής, υπάρχει διάγραμμα με τις υψομετρικές διαφορές (απόσταση, ανύψωση, βαθμός και κλήση εδάφους), που χρειάζεται να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες.
Με τα έσοδα των αγώνων θα αγοραστούν δέντρα που θα φυτευτούν στο βουνό που θα τρέξει ο καθένας.
Μη λείψει κανείς!
Πηγή: skai.gr
