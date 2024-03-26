Λίγες μέρες έμειναν μέχρι να κλείσουν οι εγγραφές για τον πρώτο αγώνα δρόμου του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.



Μπείτε στο oloimaziboroume.gr μέχρι και την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 12 το βράδυ, και κάντε την εγγραφή σας για τον αγώνα της Πάρνηθας.

Οι αποστάσεις των διαδρομών είναι, και για τα παιδιά έως 12 ετών,δωρεάν.Για τον αγώνα, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και την Κυριακή 7 Απριλίου, και για τον αγώνα του Υμηττού, μέχρι και την Κυριακή 14 Απριλίου, στις 12 το βράδυ.Στο site του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, κάτω από τον χάρτη της κάθε διαδρομής, υπάρχει διάγραμμα με τις υψομετρικές διαφορές (απόσταση, ανύψωση, βαθμός και κλήση εδάφους), που χρειάζεται να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες.Μη λείψει κανείς!

