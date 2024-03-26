Η τροπική μέδουσα Rhopilema nomadica που εμφανίστηκε στη Ρόδο στα μέσα Μαρτίου, έχει πλέον παρατηρηθεί σε αρκετές παραλίες του νησιού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου η Rhopilema nomadica, γνωστή και ως «νομαδική» μέδουσα, έχει ημισφαιρικό σχήμα, διαφανές - γαλαζωπό χρώμα και διάμετρο συνήθως 30-40 εκατοστά αν και μπορεί να φτάσει και το 1 μέτρο.

Στην κάτω επιφάνεια του σώματός της, υπάρχουν 8 πλοκάμια με νηματοκύστεις, δηλαδή μικρά κεντριά με δηλητήριο, που αν έρθουν σε επαφή με το δέρμα προκαλούν έντονο πόνο, αίσθημα καύσου, κνησμό και ερεθισμό της περιοχής. Γι΄αυτό, ακόμη και αν βρούμε μια μέδουσα στη παραλία, αποφεύγουμε την επαφή με γυμνά χέρια!

Οι βασικές οδηγίες σε περίπτωση μιας δυσάρεστης "συνάντησης" με μία μέδουσα Rhopilema nomadica:

- Αφαιρούμε τα πλοκάμια ή άλλα υπολείμματα της μέδουσας, χρησιμοποιώντας μια πλαστική κάρτα, ένα τσιμπιδάκι, ένα ξύλο ή ακόμα και ένα πλαστικό φτυαράκι από παιδικό παιχνίδι. Δεν ακουμπάμε τη μέδουσα με γυμνά χέρια!

- Ξεπλένουμε με θαλασσινό νερό, χωρίς όμως να τρίβουμε τη περιοχή. Δεν χρησιμοποιούμε γλυκό νερό!

- Δεν καλύπτουμε τη περιοχή με επιδέσμους.

- Δεν χρησιμοποιούμε φαρμακευτικά παρασκευάσματα χωρίς ιατρική συμβουλή διότι τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν από άτομο σε άτομο.

- Εάν ο πόνος και το οίδημα παραμένει, συμβουλευόμαστε έναν γιατρό.

- Σε περίπτωση αλλεργικού ατόμου, το άτομο αυτό πρέπει να επικοινωνήσει/μεταβεί άμεσα σε γιατρό ή νοσοκομείο.

Όπως όλες οι μέδουσες έτσι και η Rhopilema nomadica, είναι πλαγκτονικός οργανισμός δηλαδή παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα, οπότε η εμφάνισή της είναι παροδικό φαινόμενο και συνδέεται άμεσα με τις υδροδυναμικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά.

Από τη δεκαετία του 1980, καταγράφονται περιοδικές εξάρσεις του πληθυσμού στις ελληνικές θάλασσες. Ταυτόχρονα, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη άρα και της θάλασσας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση τέτοιων εξάρσεων στους πληθυσμούς των μεδουσών.

Επιπλέον, η μείωση των θαλάσσιων χελωνών, των οποίων οι μέδουσες αποτελούν βασική τροφή, αλλά και της υπεραλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών, συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού των μεδουσών.

Το προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου/ΕΛΚΕΘΕ παρακολουθεί και καταγράφει καθημερινά το φαινόμενο και την εξέλιξή του, ευχαριστώντας όλους τους πολίτες που στέλνουν καθημερινά καταγραφές για το συγκεκριμένο είδος

Πηγή: skai.gr

