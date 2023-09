NASA: Νέο αρνητικό ρεκόρ στο λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική - Δείτε βίντεο Περιβάλλον 17:51, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τις εποχιακές και ετήσιες διακυμάνσεις επειδή ο θαλάσσιος πάγος διαμορφώνει τα πολικά οικοσυστήματα της Γης και παίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο κλίμα