SOS για τη διάσωση της φημισμένης παραλίας της Σκάλας Ερεσού στη Λέσβο εκπέμπουν οι κάτοικοι της περιοχής με επιστολή τους προς τους συναρμόδιους φορείς, κάνοντας λόγο για επικείμενη καταστροφή της, με αφορμή την τσιμεντοποίηση ιδιοκτησίας πάνω στην αμμουδιά.

Αποφασίσθηκε η επαναχάραξη του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας, εις βάρος του περί δικαίου αισθήματος και καταστρατηγώντας κάθε έννοια προστασίας της πανέμορφης παραλίας δηλώνουν, ζητώντας "να παρέμβουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, τόσο του δημοσίου, όσο και του Δήμου Λέσβου, ώστε να σταματήσει το περιβαλλοντικό έγκλημα".

Η επιστολή αναλυτικά

"ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΡΕΣΟΥ (ΑΦΕΝΤΕΛΛΙ) ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 5092/4.3.2024 – ΦΕΚ Α’-33 ΤΗΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

2. Δήμαρχο Μυτιλήνης κ. Παναγιώτη Χριστόφα

3. Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου κ. Ταξιάρχη Βέρρο

4. Υπουργό Εθν. Οικ. & Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη

5. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού μας, στην όμορφη Ερεσό, βρίσκεται η φημισμένη παραλία της Σκάλας ή Γιαλού όπως τη λένε οι ντόπιοι Η παραλία αυτή εκτείνεται σε μήκος τριών (3) χιλιομέτρων με καθαρά σαν κρύσταλλο καταγάλανα νερά με πλατιά αμμουδιά και λεπτή γκρίζα άμμο, στοιχεία που δεν αφήνουν ασυγκίνητο ούτε τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Για το λόγο αυτό μαζί με τα άλλα σημαντικά πολιτιστικά και ιστορικά της στοιχεία, αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες.



Τον καιρό που όλοι οι φορείς του νησιού προσπαθούν, με μπροστάρη το Δήμο Λέσβου, να προσελκύσουν τουρισμό, είναι τουλάχιστον οξύμωρο να καταστρέφεται μια τέτοια, αναγνωρισμένης αξίας και ποιότητας παραλία, για την ικανοποίηση συμφερόντων που καμία σχέση δεν έχουν με το δημόσιο αγαθό που πρέπει να πληρούν οι παραλίες μας.

Οι τουρίστες της Ερεσού, στο μεγάλο τους ποσοστό ευρωπαίοι, είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι στα θέματα προστασίας της φύσης. Με τη στάση τους σε κάθε τόπο που επισκέπτονται, επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος του τοπικού τουριστικού κόσμου, ενώ είναι γνωστό ότι η γνώση τους για περιβαλλοντικά θέματα και προστασίας της φύσης τους κάνει να διαμαρτύρονται για διάφορες παρανομίες και να ασκούν πίεση για θεσμοθέτηση και τήρηση μέτρων προστασίας όχι μόνο στις ελληνικές αρχές, αλλά και στις πρεσβείες των χωρών τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.



Παρακολουθώντας με αγωνία και ενδιαφέρον το δημόσιο διάλογο στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σχετικά με την επικείμενη καταστροφή της δυτικής παραλίας του Γιαλού (Σκάλας) Ερεσού, με αφορμή την τσιμεντοποίηση ιδιοκτησίας πάνω στην αμμουδιά,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

και ως Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.)

ΖΗΤΑΜΕ: Να παρέμβουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, τόσο του δημοσίου, όσο και του Δήμου Λέσβου, ώστε να σταματήσει το περιβαλλοντικό έγκλημα.



Με έρεισμα την εξόφθαλμη παράλογη απόφαση της Κτηματικής Εταιρία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 36,Δ,14-2-2012, αποφασίσθηκε η επαναχάραξη του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας, εις βάρος του περί ‘’δικαίου αίσθημα’’ και καταστρατηγώντας κάθε έννοια προστασίας της πανέμορφης παραλίας και του περιβάλλοντος χώρου, απλά και μόνο για να εξυπηρετηθεί η εν λόγω ιδιοκτησία.

ΖΗΤΑΜΕ: Την παρέμβαση του Δήμου Δ. Λέσβου ώστε με ΝΕΟ τοπογραφικό που να βασίζεται στα δεδομένα της ακτομηχανικής μελέτης του Παν/μου Αιγαίου (που ήδη τους έχει παραδοθεί) να αιτηθεί επαναχάραξη Αιγιαλού από την ΚΕΔ σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου προστατεύοντας την ιδιαίτερου κάλλους αμμουδιά της Ερεσού από τη διάβρωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Νεκτάριος Βακάλης Μαριόρα Βακαλούμη-Τσιώτου"

Πηγή: skai.gr

