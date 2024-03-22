Δύο λεοπαρδάλεις του χιονιού σε ζωολογικό κήπο της Βρετανίας μετά από 93 χρόνια

Δύο «απίστευτα παιχνιδιάρες» λεοπαρδάλεις του χιονιού έφτασαν σε ζωολογικό κήπο στο Cheshire για πρώτη φορά μετά από 93 χρόνια με την έλευση τους να δίνει μια «χαραμάδα ελπίδας» για την επιβίωσης ενός είδους θηλαστικών που απειλείται όσο σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ο ζωολογικός κήπος φιλοξενεί πλέον τον αρσενικό Yashin και τη θηλυκή Nubra, που είναι λίγο μεγαλύτερη των 18 μηνών.

Το ζευγάρι λεοπαρδάλων ήρθε από ζωολογικούς κήπους της Ευρώπης αφού το ταίριαξαν προσεκτικά ως μέρος ενός σημαντικού προγράμματος αναπαραγωγής.

Οι οικολόγοι είπαν ότι το ζευγάρι «αλήθεια τα κατάφερε» καθώς αρχίζει να εξερευνά το νέο του σπίτι στο ζωολογικό κήπο.

«Με τον καιρό, ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να ζευγαρώνουν και να έχουν μικρά μαζί», είπε ο Μάικ Τζόρνταν, διευθυντής ζώων και φυτών στο ζωολογικό κήπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι λεοπαρδάλεις του χιονιού μπόρεσαν να φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο με την δημιουργία ενός νέου οικοτόπου (ο οποίος περιέχει περισσότερους από 600 τόνους πέτρας και βράχου για να προσομοιάζει στο έδαφος της άγριας φύσης των βουνών των Ιμαλαΐων όπου και ζουν), στις εγκαταστάσεις.

Ο καθηλωτικός βιότοπος διαθέτει δύο μεγάλες υπαίθριες περιοχές με βραχώδη υψώματα, ρηχά καταφύγια σπηλαίων, προεξοχές και απόκρημνους βράχους για να αναδημιουργήσουν την εμπειρία της άγριας φύσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.