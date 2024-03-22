H Προεδρία της Δημοκρατίας, συμμετέχοντας και φέτος στην παγκόσμια συμβολική δράση του WWF για την προστασία του περιβάλλοντος «H Ώρα της Γης», θα σβήσει τα φώτα του Προεδρικού Μεγάρου για μια ώρα από τις 20:30 έως 21:30 αύριο Σάββατο 23 Μαρτίου 2024.

Για μία ώρα ακριβώς, αξιοθέατα, σημαντικά μνημεία, φορείς και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο θα σβήσουν συμβολικά τα φώτα, αναδεικνύοντας την επιτακτική πλέον ανάγκη για προστασία του κοινού μας σπιτιού, του πλανήτη.

Φέτος, η δράση εστιάζει στα δάση, ύστερα από μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε ως η θερμότερη παγκοσμίως, και απευθύνει κάλεσμα σε εκατομμύρια πολίτες να διαθέσουν 60 λεπτά από την καθημερινότητά τους, προκειμένου να αναδείξουν την αξία του δάσους και τη σημασία της προστασίας του.

Πηγή: skai.gr

