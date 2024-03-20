Σπάνιος πυγμαίος ιπποπόταμος γεννήθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Ένας πυγμαίος ιπποπόταμος, ένα από τα πλέον σπάνια και απειλούμενα είδη, γεννήθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο της Αθήνας για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια.

Η έλλειψη αρσενικών πυγμαίων ιπποπόταμων σε αιχμαλωσία είχε κάνει περίπλοκες τις προσπάθειες αναπαραγωγής, έτσι το προσωπικό του ζωολογικού κήπου ήταν «απόλυτα ενθουσιασμένο» που το μωρό ήταν αγόρι, είπε στο Reuters η Νόι Ψαρουδάκη, κτηνίατρος άγριας ζωής του ζωολογικού κήπου.

Καταγράφονται ως απειλούμενα είδη από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και υπολογίζεται ότι μόνο περίπου 2.000-2.500 εξακολουθούν να ζουν στη φύση.

It's a boy! Athens zoo welcomes birth of rare pygmy hippo https://t.co/Se4vQzqA4i pic.twitter.com/Hy4csv6cfz — Reuters (@Reuters) March 20, 2024

«Αυτή είναι η πρώτη γέννα στο ζωολογικό κήπο το 2024 και τι γέννα!» είπε η κα Ψαρουδάκη.

"Κάθε γέννηση πυγμαίων ιπποπόταμων σε αιχμαλωσία είναι εξαιρετικά σημαντική. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε αυτό το μωρό να μεγαλώνει σε έναν υγιή ενήλικο ιπποπόταμο και ελπίζουμε ότι μια μέρα θα αναπαραχθεί", είπε.

Οι Πυγμαίοι ιπποπόταμοι είναι εγγενείς σε βάλτους και τροπικά δάση στη δυτική Αφρική. Καταγράφονται ως απειλούμενα είδη από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και υπολογίζεται ότι μόνο περίπου 2.000-2.500 εξακολουθούν να ζουν στη φύση.

Ζυγίζοντας 7 κιλά, ο πυγμαίος ιπποπόταμος, το όνομα του οποίου θα τεθεί σε ψηφοφορία, γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου από τους δύο μοναδικούς πυγμαίους ιπποπόταμους στον ζωολογικό κήπο, τη Λίζι και τον Τζαμάλ.

Ο ιπποπόταμος, μοναχικός και νυχτερινός από τη φύση του, θα παραμείνει με τη μητέρα του για μερικούς μήνες μέχρι να βγει στην ύπαιθρο.



Πηγή: skai.gr

