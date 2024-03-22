«Σε μία εποχή μνημειωδών προκλήσεων για το μέλλον του πλανήτη, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού αποτελεί μοναδική ευκαιρία να αναλογιστούμε τον καθοριστικό ρόλο του πολυτιμότερου ίσως αγαθού για ένα βιώσιμο και ασφαλές αύριο για εμάς και τα παιδιά μας» αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, «το νερό - πηγή κάθε ζωής - είναι το πλέον ουσιώδες συστατικό για τον πρωτογενή τομέα, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Γι' αυτόν τον λόγο, η χάραξη υπεύθυνης και σύγχρονης πολιτικής υδάτινων πόρων βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, κοιτώντας τόσο την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλόγιστης χρήσης και των χρόνιων φαινομένων λειψυδρίας, όσο και τη μακροχρόνια θωράκιση της χώρας από αναδυόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική κρίση και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για νερό.

Σήμερα, με άξονα την ξεκάθαρη βούληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για πρώτη φορά, η χώρα μας αποκτά εθνική πολιτική στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Ξεκινώντας από τη Θεσσαλία και προχωρώντας και σε άλλες περιοχές της χώρας, δημιουργούμε ενιαίους φορείς διαχείρισης των υδάτων, για να επιτύχουμε εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού αγαθού, αλλά και την αναγκαία αντιπλημμυρική προστασία, με έργα πνοής για τη σύγχρονη άρδευση στον πρωτογενή τομέα, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.