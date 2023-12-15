ΔΕΗ: Αποκατάσταση 13.600 στρεμμάτων στην Πάρνηθα με χορηγία 2,5 εκατ. ευρώ

Τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων των καμένων εκτάσεων σε δύο περιοχές της Πάρνηθας, το Ρέμα Γιαννούλας και το Ρέμα Φίχθι, συνολικού εμβαδού 13.626 στρεμμάτων ανέλαβε η ΔΕΗ.

Το κόστος του έργου για το οποίο επελέγη η ΔΕΗ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Ανάδοχος Αποκατάστασης και Αναδάσωσης της Περιοχής 2, ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

Το έργο έχει ήδη ανατεθεί από τη ΔΕΗ σε τρεις Δασικούς Συνεταιρισμούς οι οποίοι ξεκίνησαν την υλοποίησή του υπό την επίβλεψη δασολόγου, ώστε να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της δασικής επιστήμης και τεχνικής, αλλά και τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης και τις οδηγίες της δασικής υπηρεσίας. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα έργα αποκατάστασης επισκέφθηκαν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, και στελέχη του Υπουργείου τα οποία συναντήθηκαν με τα στελέχη της ΔΕΗ που έχουν αναλάβει το πρόγραμμα αποκατάστασης και τους εκπροσώπους των Δασικών Συνεταιρισμών και τους δασολόγους που υλοποιούν και παρακολουθούν την άρτια εξέλιξη των εργασιών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε για την υλοποίηση των έργων: «Επισκεφθήκαμε τα αντιδιαβρωτικά έργα στην Πάρνηθα, που γίνονται με αναδόχους αποκατάστασης το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαριδης, την ΔΕΗ Α.Ε. και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Έργα, που προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Αποτελούνται από κορμοδέματα, κλαδοδέματα και κορμοφράγματα, που συγκρατούν το χώμα και το νερό και μας προστατεύουν από τις πλημμύρες, που ακολουθούν τις μεγάλες πυρκαγιές. Είναι έργα που προχώρησαν πολύ ικανοποιητικά και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αναδόχους αποκατάστασης, για την ποιότητα των έργων με την οποία υλοποιείται αυτή η κοινωνική προσφορά».

H υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος αποκατάστασης, Γενική Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών, Ζωρζέτα Χριστοδουλοπούλου, ανέφερε σχετικά: «Η Πάρνηθα είναι ο πνεύμονας της Αθήνας και ο τόπος αναψυχής των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Αναλάβαμε το δύσκολο έργο της αποκατάστασης της περιοχής γιατί έχουμε την οικονομική δυνατότητα, την ικανότητα και την εξειδίκευση, μαζί με τους ειδικούς δασολόγους, να παραλάβουμε τις καμένες εκτάσεις και να παραδώσουμε στους κατοίκους του Δήμου Φυλής ένα βουνό ασφαλές από πλημμυρικά φαινόμενα και στους κατοίκους της Αττικής έναν τόπο διασκέδασης και ξεκούρασης».

Στις περιοχές που έχει αναλάβει η ΔΕΗ, θα κατασκευαστούν κορμοδέματα 326.000 μέτρων και άλλες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις όπως κλαδοδέματα, κορμοφράγματα και σανιδότοιχοι. Για την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών δεν θα υλοτομηθούν δένδρα στα οποία έχει παραμείνει άκαυτο και ζωντανό έστω και ελάχιστο τμήμα της κόμης τους. Θα υλοτομηθούν τα καμένα δέντρα που βρίσκονται εκατέρωθεν του δασικού και μη οδικού δικτύου καθώς και τα καμένα δέντρα που βρίσκονται εκατέρωθεν των μονοπατιών πεζοπορίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των επισκεπτών του δάσους και για λόγους αντιπυρικής προστασίας του ευαίσθητου δασικού οικοσυστήματος μετά την πυρκαγιά.

Τα υλοτομηθέντα δέντρα στις ζώνες αυτές, θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων. Τα κλαδιά που θα προκύψουν από την αποκλάδωση των δέντρων θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή κλαδοδεμάτων. Εάν πλεονάζουν θα θρυμματιστούν και θα διασκορπιστούν στις ζώνες αυτές για τον εμπλουτισμό του εδάφους.

Οι δύο περιοχές που ανέλαβε να αποκαταστήσει η ΔΕΗ αποτελούν μοναδικά σημεία ενδιαφέροντος και ιστορίας της Αττικής. Το ρέμα Γιαννούλας ή ρέμα Γκούρας και το ρέμα Φίχθι, γνωστά για τα μονοπάτια τους στους πεζοπόρους, ξεκινούν από τους πρόποδες της δυτικής Πάρνηθας και καταλήγουν στο δήμο Φυλής. Περιλαμβάνουν μοναδικά σημεία ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη, από το Φρούριο Φυλής, που κατασκευάστηκε τον 4ο π.χ. αιώνα και επόπτευε το ορεινό πέρασμα μεταξύ Αττικής και Βοιωτίας, την πασίγνωστη Κρύα Πηγή Φυλής και την Μονή Κλειστών, που ιδρύθηκε περίπου στις αρχές του 11ου αιώνα.

