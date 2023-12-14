Το DNA του Νεάντερταλ μπορεί να εξηγήσει γιατί κάποιοι από εμάς είναι πρωινοί τύποι…

Οι άνθρωποι που πέφτουν νωρίς για ύπνο και ξυπνούν νωρίς θα πρέπει να ευχαριστήσουν τους αρχαίους προγόνους τους για αυτή τους τη συνήθεια ή τουλάχιστον τους Νεάντερταλ, λένε οι επιστήμονες.

Ο κλασικός Νεάντερταλ έζησε σε μια ευρεία περιοχή από την εγγύς Ανατολή και την Ασία, όπου υπήρχε 135.000 χρόνια πριν, ως τη Δ. Ευρώπη 70.000-30.000 χρόνια πριν. Ο Νεάντερταλ, λοιπόν, έζησε πολύ κοντά χρονικά σε μας και μετά αφανίστηκε.

Και μπορεί ο Νεάντερταλ να μην συνέβαλε στην εξέλιξή μας, είναι όμως αξιοσημείωτη η πρόοδος που παρουσίασε στη συμπεριφορά, στη σκέψη και στην καλλιέργεια. Γεγονός που υποδηλώνει ότι στο συγγενές με το δικό μας γονιδιακό του απόθεμα είχε αρχίσει η «έκφραση» όλο και πιο προχωρημένων ανθρώπινων χαρακτηριστικών που τελειοποιήθηκαν στο είδος μας.

Το DNA που κληρονομήθηκε από τα «ξαδέρφια» μας μπορεί να συμβάλλει στην τάση ορισμένων ανθρώπων να είναι πρωινοί τύποι, διαπίστωσαν οι ερευνητές, κάνοντάς τους πιο άνετους στο να σηκώνονται και να πηγαίνουν για ύπνο νωρίτερα από άλλους.

Ενώ τα περισσότερα γονίδια που απέκτησαν οι σύγχρονοι άνθρωποι μέσω της αρχαίας διασταύρωσης έχουν εξαλειφθεί από την εξέλιξη, ένα μικρό δείγμα υπάρχει, πιθανότατα επειδή βοήθησαν τους πρώτους σύγχρονους ανθρώπους να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον όταν εγκατέλειψαν την Αφρική για την Ευρασία.

«Αναλύοντας τα κομμάτια DNA του Νεάντερταλ, που παραμένουν στα γονιδιώματα των σύγχρονων ανθρώπων, ανακαλύψαμε μια εντυπωσιακή τάση», δήλωσε ο John Capra, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Σαν Φρανσίσκο. Πολλά από αυτά επηρέασαν γονίδια που ρυθμίζουν τα «ρολόγια του σώματος» στους σύγχρονους ανθρώπους, είπε, στις περισσότερες περιπτώσεις «αυξάνοντας την τάση να είναι κανείς πρωινός τύπος».

Κύματα Homo sapiens μετανάστευσαν από την Αφρική στην Ευρασία πριν από περίπου 70.000 χρόνια. Κατά την άφιξή τους συνάντησαν τους Νεάντερταλ, οι οποίοι είχαν ήδη προσαρμοστεί σε ψυχρότερο κλίμα, αφού είχαν καταλάβει την περιοχή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα. Χάρη στη διασταύρωση μεταξύ των ομάδων, οι άνθρωποι που ζουν σήμερα φέρουν έως και 4% του DNA των Νεάντερταλ, συμπεριλαμβανομένων γονιδίων που συνδέονται με το χρώμα του δέρματος, τα μαλλιά, το λίπος και την ανοσία.

Ο Capra και οι συνεργάτες του ανέλυσαν DNA από σύγχρονους ανθρώπους και Νεάντερταλ και διαπίστωσαν ότι διαφορετικές γενετικές παραλλαγές εμπλέκονται στα «ρολόγια του σώματος» ή τους κιρκάδιους ρυθμούς των δύο ομάδων.

Δεδομένου ότι οι πρόγονοι των σύγχρονων ανθρώπων ζευγάρωσαν με Νεάντερταλ, ήταν πιθανό κάποιοι άνθρωποι που ζουν σήμερα να φέρουν τις παραλλαγές του Νεάντερταλ, σκέφτηκαν.

Για να το ελέγξουν, οι ερευνητές στράφηκαν στη βρετανική βιοτράπεζα (UK Biobank), η οποία περιέχει γενετικές πληροφορίες, πληροφορίες για την υγεία και τον τρόπο ζωής μισού εκατ. ανθρώπων. Όχι μόνο πολλοί άνθρωποι έφεραν τις παραλλαγές, αλλά τα γονίδια συνδέονταν σταθερά με το πρωινό ξύπνημα, γράφουν οι επιστήμονες στο Genome Biology and Evolution.

Ο καθηγητής Mark Maslin, του University College του Λονδίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε: «Τώρα έχουμε γενετικές αποδείξεις ότι κάποιοι από εμάς είναι πραγματικά πρωινοί τύποι».

