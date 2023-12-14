Το κίτρινο λουλουδάκι που φυτρώνει μόνο στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης 

Ενα μοναδικό κίτρινο λουλουδάκι φυτρώνει μόνο στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης στο Κιλκίς - μία ευαίσθητη οικολογικά περιοχή, ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 και στο δίκτυο CORINE, η οποία ,παράλληλα, έχει χαρακτηριστεί και ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής

Πρόκειται για το ελληνικό ενδημικό είδος Verbascum salicifolium (Βερμπάσκο το ιτεόφυλλο), το οποίο έχει καταγραφεί μόνο στη λίμνη Δοϊράνη και είναι σε άνθηση τους μήνες Απρίλη και Μάη.

Μάλιστα, το Verbascum salicifolium ανακοινώθηκε ως νέο ειδος για την επιστήμη μόλις το 2022, με μοναδική παγκόσμια καταγραφή μέχρι σήμερα στις όχθες της λίμνης Δοϊράνης.

Το είδος κατατάσσεται στα Κρισίμως Κινδυνεύοντα (Critically Endangered /CR) είδη της ελληνικής χλωρίδας σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources/IUCN).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.