Θεμελιώθηκε το Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης - Καλαμαριάς

Τις ανάγκες των ψαράδων τόσο του Δήμου Καλαμαριάς, όσο και όλου του στόλου της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πρόκειται να εξυπηρετεί το Αλιευτικό Καταφύγιο Καλαμαριάς, το οποίο θα είναι χωρητικότητας 83 επαγγελματικών σκαφών.

Στην τελετή θεμελίωσης του καταφυγίου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης επισήμανε ότι οι ψαράδες της περιοχής, μετά από σαράντα χρόνια, θα έχουν το δικό τους σπίτι.

«Είναι ένα έργο το οποίο περιμέναμε όλοι, οι ψαράδες που το υποδέχονται με ενθουσιασμό και ανακούφιση, αλλά και οι πολίτες, καθώς περιλαμβάνει μια πολύ όμορφη χερσαία ζώνη δίπλα στη θάλασσα, περίπου τριάντα στρέμματα, η οποία παραχωρήθηκε στον δήμο μας και θα αποτελέσει πόλο έλξης, για κατοίκους και επισκέπτες» τόνισε και ευχαρίστησε την Περιφέρεια για τη συνεργασία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση.

Ο περιφερειάρχης τόνισε, από την πλευρά του: «τα επόμενα χρόνια η Καλαμαριά θα πρωταγωνιστήσει, γιατί είναι ένα γεωγραφικό κομμάτι γης που βρίσκεται στην καρδιά αυτού που έχουμε οραματιστεί, του νέου παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης».

Καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής θεμελίωσης ακούγονταν οι κόρνες από τα γρι γρ που είχαν παραταχθεί στη θάλασσα.

Το αλιευτικό καταφύγιο θα είναι μια νέα υποδομή λιμενικού έργου στον Δήμο Καλαμαριάς, που αναμένεται να ενδυναμώσει την υφιστάμενη δραστηριότητα της αλιείας και τις προοπτικές της νεανικής επιχειρηματικότητας του κλάδου. Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο και το κόστος του υπολογίζεται στα 6.600.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

