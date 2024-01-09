Η χρονιά 2023 ήταν 1,48 βαθμό Κελσίου πιο ζεστή στον κόσμο από το κλίμα της προβιομηχανικής εποχής, ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για το πιο ζεστό έτος στην ιστορία του πλανήτη, ενώ σημειώνεται η εκτίμηση ότι το 2024 αναμένεται να είναι ακόμη χειρότερο.

«Το 2023 καταγράφηκε παγκόσμια μέση θερμοκρασία 14,98 βαθμών Κελσίου, δηλαδή 0,17 βαθμό Κελσίου πάνω από το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ του 2016», ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο, τα δεδομένα του οποίου χρονολογούνται από το 1850.

Οι θερμοκρασίες αυτές «υπερβαίνουν πιθανόν εκείνες όλων των περιόδων εδώ και τουλάχιστον 100.000 χρόνια», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της υπηρείας της Copernicus για την κλιματική αλλαγή (C3S).

Εξάλλου οι μέσες θερμοκρασίες της επιφάνειας των ωκεανών κατά το 2023 «διατηρήθηκαν σε υψηλό και ασυνήθιστο επίπεδο, φθάνοντας εποχικά επίπεδα ρεκόρ από τον Απρίλιο ως το Δεκέμβριο», τροφοδοτούμενα από την επιστροφή του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, πρόσθεσε η Copernicus.

Αυτές οι πρωτοφανείς εδώ και εννέα μήνες θερμοκρασίες απειλούν τη θαλάσσια ζωή, αυξάνουν την ένταση των καταιγίδων και ανεβάζουν τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας.

Εξετάζονται ιδιαίτερα από τους κλιματολόγους, δεδομένου του μείζονος ρόλου που διαδραματίζουν οι ωκεανοί ως ρυθμιστές του κλίματος, καθώς απορροφούν πάνω από το 90% της υπερβάλλουσας θερμότητας που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Πηγή: skai.gr

