Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2023 ήταν ο πιο θερμός που καταγράφτηκε ποτέ, με τεράστια διαφορά

Με τη μέση θερμοκρασία να φθάνει τους 16,38° Κελσίου στην επιφάνεια της υφηλίου, ο περασμένος μήνας παρουσίασε «ανωμαλία άνευ προηγουμένου», ξεπερνώντας κατά 0,5° Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε διαπιστωθεί τον Σεπτέμβριο του 2020