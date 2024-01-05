Ο Μουχτάρ Μπαμπάγεφ διορίζεται επικεφαλής της COP29

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένας άνθρωπος του πετρελαϊκού τομέα θα προεδρεύσει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα, καθώς το Αζερμπαϊτζάν διόρισε τον υπουργό του για την Οικολογία και τους Φυσικούς Πόρους Μουχτάρ Μπαμπάγεφ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της πετρελαϊκής εταιρίας SOCAR, πρόεδρο της COP29 που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στο Μπακού.

"Ο Εξοχότατος Μουχτάρ Μπαμπάγεφ διορίστηκε πρόεδρος της 29ης συνεδρίασης της διάσκεψης", έγραψε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρασάντ Αλαχβερντίγεφ, στέλεχος του υπουργείου του, σε email.

Πέρυσι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που φιλοξένησαν την COP28 είχαν επιλέξει τον Σουλτάνο Αλ Τζαμπέρ, πρόεδρο της εθνικής εταιρίας Adnoc, για να προεδρεύσει της διάσκεψης του ΟΗΕ η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο στο Ντουμπάι με μια ιστορική έκκληση για "μετάβαση" με κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Ήταν πρώτη φορά που μια COP απεύθυνε μια τέτοια έκκληση.

Η απερχόμενη προεδρία της COP συνεχάρη επίσης τον Μπαμπάγεφ, ο οποίος εκπροσωπούσε τη χώρα του στις διαπραγματεύσεις του Ντουμπάι.

"Θα εργαστούμε μαζί με τις προεδρίες της COP29 και της COP30 (στη Βραζιλία) καθώς και με την υπηρεσία ΟΗΕ Κλίμα, για να υλοποιήσουμε την ιστορική και μετασχηματιστική επιτυχία της COP28 και να διατηρήσουμε τον στόχο του 1,5°C επιτεύξιμο", έγραψε η προεδρία της COP28 σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ.

Η αζερική κυβέρνηση διόρισε επίσης τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιαλτσίν Ραφίγεφ, επικεφαλής διαπραγματευτή για την COP29.

Τα 16 χρόνια στην SOCAR

Οι COP διοργανώνονται κάθε χρόνο σε διαφορετική γεωγραφική ζώνη και οι χώρες που τις φιλοξενούν ορίζονται με τη συναίνεση των χωρών της γεωγραφικής αυτής ζώνης. Το 2023, οι ασιατικές χώρες όρισαν τα Εμιράτα και φέτος, έπειτα από μήνες αδιεξόδου, ορίστηκε τελικά το Αζερμπαϊτζάν από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, που περιλαμβάνουν τη Ρωσία.

Ο Μπαμπάγεφ εργάστηκε από το 1994 έως το 2003 στο τμήμα εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της SOCAR (από το ακρωνύμιο στα αγγλικά της κρατικής εταιρίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν / State Oil Company of Azerbaijan Republic), πριν πάει στο τμήμα μάρκετινγκ και οικονομικών επιχειρήσεων.

Από το 2007 έως το 2010, διετέλεσε αντιπρόεδρος αρμόδιος για την οικολογία της εταιρίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Είναι υπουργός Οικολογίας και Φυσικών Πόρων από το 2018.

Οι πρόεδροι της COP, ιστορικά, έχουν διατελέσει όλοι τους υπουργοί ή διπλωμάτες, μέχρι την εξαίρεση του 2023. Ο Σουλτάνος Αλ Τζαμπέρ είναι πρόεδρος του Adnoc, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου του Κόλπου, ενώ είχε εκπροσωπήσει πολλές φορές τη χώρα του στις COP, και διεύθυνε την εταιρία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των Εμιράτων, Masdar.

Η διττή του θέση είχε επικριθεί για τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, και έγγραφα έδειξαν έναν συνδυασμό μεταξύ των συμφερόντων του Adnoc και αυτών της COP28 στην προετοιμασία συναντήσεων με ξένες κυβερνήσεις.

Το τοπίο της προσεχούς COP θα θυμίσει τα Εμιράτα.

Το Μπακού ήταν μια από τις παγκόσμιες πρωτεύουσες πετρελαίου στις αρχές του 20ου αιώνα, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσίς Περέν, ειδικός για την ενέργεια στο Ινστιτούτο διεθνών και στρατηγικών΄σχέσεων "με ρωσικά συμφέροντα, τη Shell και τους αδελφούς Νόμπελ εκείνη την εποχή".

Η χώρα ανέπτυξε από τη δεκαετία του 1990 μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κασπία, συνεχίζει ο Περέν.

Σήμερα το φυσικό αέριο έχει γίνει πιο σημαντικό από το πετρέλαιο για το Αζερμπαϊτζάν, μέλος του ΟΠΕΚ+, που εξάγεται κυρίως στην Ευρώπη.

"Η χώρα συνεχίζει σήμερα να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους υδρογονάνθρακες που αντιπροσωπεύουν λίγο λιγότερο από το 50% του ΑΕΠ της, λίγο περισσότερο από το 50% των δημοσιονομικών εσόδων της και λίγο περισσότερο από το 90% των εσόδων της από τις εξαγωγές", προσθέτει ο Περέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

