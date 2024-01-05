Με στόχο να ανακυκλωθούν πάνω από 5.000 φυσικά έλατα, τα οποία στολίζουν αυτές τις ημέρες τα σπίτια και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, ξεκινάει φέτος η εκστρατεία «Κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο πεταμένο στον ΧΥΤΑ» από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για μία δράση που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και στην οποία συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι πολίτες. «Είναι μια σημαντική κίνηση για το περιβάλλον και μια αλλαγή κουλτούρας των τοπικών κοινωνιών, που αντιλαμβάνονται πως το φυσικό πριονίδι πρέπει να επιστρέφει στη μητέρα γη», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης.

Την περσινή χρονιά περίπου 5.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα ανακυκλώθηκαν μέσω αυτής της προσπάθειας, ενώ στόχος για φέτος είναι να ξεπεραστεί ο συγκεκριμένος αριθμός. «Παρατηρώντας την κίνηση και τη γιορτινή διάθεση των συμπολιτών μας που στόλισαν τα σπίτια και τα καταστήματά τους με φυσικά έλατα εκτιμούμε ότι ο αριθμός των ελάτων που θα ανακυκλωθούν θα είναι περισσότερα από τα 5.000 που συγκεντρώσαμε πέρσι», προσθέτει ο κ. Γεράνης.

Ο ΦοΔΣΑ έχει ήδη ενημερώσει από τις αρχές Δεκεμβρίου τους δήμους της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους ζητά να γνωστοποιήσουν στους πολίτες για τα σημεία εναπόθεσης και τους τρόπους με τους οποίους θα ανακυκλώνονται από τις 8 Ιανουαρίου τα φυσικά έλατα.

Ήδη ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη ενημέρωσε τους δημότες πως όλα τα δέντρα ανακυκλώνονται με ένα τηλεφώνημα στο 15195 ή στο e-15195. Οι πολίτες θα αναφέρουν τη διεύθυνσή τους και στη συνέχεια συνεργεία του δήμου θα συγκεντρώνουν τα φυσικά έλατα, τα οποία θα μεταφέρονται σε ειδικό χώρο στο Περιβαλλοντικό Πάρκο των Ταγαράδων, όπου θα τεμαχιστούν προκειμένου να μετατραπούν σε βιολογικό καύσιμο, αλλά και σε φυτόχωμα - λίπασμα.

Σε ανάλογες ανακοινώσεις θα προχωρήσουν και οι υπόλοιποι δήμοι της Θεσσαλονίκης με τη δράση της ανακύκλωσης να ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου και να ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες αργότερα.

