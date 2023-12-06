Copernicus: Το 2023 θα είναι «η πιο θερμή» χρονιά στην ιστορία, έκτο συνεχόμενο ρεκόρ τον Νοέμβριο

Το 2023 θα είναι η χρονιά με τις υψηλότερες καταγεγραμμένες θερμοκρασίες στην ιστορία, καθώς ο Νοέμβριος έγινε ο έκτος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο συνετρίβησαν ρεκόρ, ανακοινώνει σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, εν μέσω των διαπραγματεύσεων στην COP28.

Ο περασμένος μήνας, με τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης να φθάνει τους 14,22° Κελσίου στην επιφάνεια της υφηλίου, ξεπέρασε κατά 0,32° Κελσίου το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ, που καταγράφτηκε τον Νοέμβριο του 2020.

Ο Νοέμβριος του 2023 ήταν εξάλλου κατά 1,75° Κελσίου πιο θερμός από τον μέσο όρο οποιουδήποτε αντίστοιχου μήνα της περιόδου 1850-1900, όπως ορίζεται η προβιομηχανική εποχή.

Το φθινόπωρο του βόρειου ημισφαιρίου (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος) ήταν επίσης το πιο ζεστό στην ιστορία «με μεγάλη διαφορά», με τη θερμοκρασία στους 15,3° Κελσίου, δηλαδή αυξημένη κατά 0,88° Κελσίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο.

«Το 2023 συμπεριλαμβάνει πλέον έξι μήνες και δυο εποχές που έσπασαν ρεκόρ. Αυτός ο ασυνήθιστος Νοέμβριος, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαμε δυο μέρες που οι θερμοκρασίας ήταν 2 βαθμούς πάνω από την προβιομηχανική εποχή, σημαίνει πως το 2023 (σ.σ. θα) είναι το πιο θερμό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία», υπογράμμισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής Κοπέρνικος (C3S), στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

Από τον Ιανουάριο, η μέση θερμοκρασία είναι η υψηλότερη που καταγράφτηκε ποτέ κατά τους πρώτους 11 μήνες οποιασδήποτε χρονιάς: 1,46° Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900 και 0,13° Κελσίου πάνω από τους έντεκα πρώτους μήνες του 2016, της πιο θερμής χρονιάς στην ιστορία μέχρι φέτος.

«Όσο οι συγκεντρώσεις αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίζουν να μεγεθύνονται, δεν μπορούμε να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που βλέπουμε φέτος. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να αυξάνεται, όπως και οι συνέπειες των κυμάτων καύσωνα και των ξηρασιών», προειδοποίησε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της C3S.

Το κυκλικό κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο συνεχίζει να τροφοδοτεί την αύξηση των θερμοκρασιών το 2023 και ακόμη —μέχρι τώρα— δεν έχει φθάσει στο απόγειό του.

Τον Νοέμβριο του 2023 η θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών ήταν επίσης ιστορικά η υψηλότερη καταγεγραμμένη αυτή την περίοδο του χρόνου, 0,25° Κελσίου υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ, τον Νοέμβριο του 2015. Το ρεκόρ προστίθεται σε αυτά που καταρρίπτονταν κάθε μήνα από τον Απρίλιο φέτος.

Η έκταση της επιφάνειας του πάγου στην Αρκτική κατέγραψε το 8ο μηνιαίο ελάχιστο φέτος τον Νοέμβριο, συρρικνώθηκε σε επίπεδο 4% κάτω του μέσου όρου. Στην Ανταρκτική, η επιφάνεια του πάγου τον περασμένο μήνα ήταν η δεύτερη μικρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, 9% κάτω από τον μέσο όρο, πάντα σύμφωνα με το παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

Η ξηρασία συνέχισε να πλήττει τον περασμένο μήνα πολλές περιοχές των ΗΠΑ, της κεντρικής και της ανατολικής Ασίας, κι έγινε πολύ περισσότερο αισθητή στη νότια Αμερική. Αντίθετα, στην Ευρώπη ο καιρός ήταν πιο υγρός, καθώς υπήρξε ιδίως η εκδήλωση της καταιγίδας Κίραν, που έφερε εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

