Τα ρεκόρ θερμοκρασιών συνεχίζουν να σπάνε το ένα πίσω από το άλλο φέτος: ο Οκτώβριος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη Γη, που σημαίνει ότι για πέμπτο συνεχόμενο μήνα συνεχίστηκε η τάση κατάρριψης ιστορικών υψηλών, που εκδηλώθηκε τον Ιούνιο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιεί σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, προειδοποιώντας πως το 2023 είναι πλέον «πρακτικά βέβαιο» πως θα αποδειχθεί η θερμότερη χρονιά στα χρονικά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ του 2016.

Οι νέες μετρήσεις, που μεταφράζονται σε ξηρασίες, συνώνυμες λιμών, καταστροφικές πυρκαγιές και ενισχυμένους τυφώνες, επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις επιστημόνων, ενόψει της 28ης διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (30ή Νοεμβρίου-12η Δεκεμβρίου).

«Μπορούμε να πούμε με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ότι το 2023 θα είναι το θερμότερο έτος στα χρονικά» και «η αίσθηση του επείγοντος για τη λήψη φιλόδοξων μέτρων για το κλίμα καθώς πλησιάζει η COP28 δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή», υπογράμμισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής Κοπέρνικος (C3S), σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Τον περασμένο μήνα, με τη μέση θερμοκρασία να φθάνει τους 15,38° Κελσίου στην επιφάνεια της υφηλίου, ξεπεράστηκε το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ (Οκτώβριος του 2019) κατά 0,4° Κελσίου, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικος. Η ανωμαλία είναι «εκπληκτική» και η δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, πίσω μόνο από αυτήν του φετινού Σεπτεμβρίου.

Η μέση θερμοκρασία του Οκτωβρίου ήταν κατά «1,7° Κελσίου πιο θερμή από οποιονδήποτε Οκτώβριο την περίοδο 1850-1900», δηλαδή την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς, προτού αρχίσει το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμπληρώνει το παρατηρητήριο.

Από τον Ιανουάριο, η μέση θερμοκρασία είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ τους πρώτους δέκα μήνες οποιασδήποτε χρονιάς και κατά 1,43° Κελσίου ανώτερη από αυτές της περιόδου 1850-1900.

Περισσότερο παρά ποτέ, το 2023 πλησιάζει το εμβληματικό όριο (+1,5° Κελσίου) της συμφωνίας του Παρισιού. Η COP28 αναμένεται να κάνει έναν πρώτο απολογισμό της προσπάθειας εφαρμογής της και –ει δυνατόν– να προχωρήσει στη λήψη των πρώτων διορθωτικών μέτρων.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός υπολόγιζε την άνοιξη ότι το όριο αυτό θα ξεπεραστεί για δώδεκα συναπτούς μήνες για πρώτη φορά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ωστόσο, η αύξηση της θερμοκρασίας πρέπει να καταγράφεται για χρόνια προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα πως ξεπεράστηκε το όριο της κλιματικής αλλαγής. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (GIEC) θεωρεί ότι η πιθανότητα να συμβεί αυτό τα χρόνια μεταξύ του 2030 και του 2035 βρίσκεται περί το 50%, λαμβανομένου υπόψη του ρυθμού εκπομπών των αερίων τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων.

