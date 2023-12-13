COP28: Οι χώρες όλου του κόσμου ενέκριναν ιστορική συμφωνία για τα ορυκτά καύσιμα

Ομόφωνα ενέκριναν οι χώρες όλου του κόσμου στην COP28 στο Ντουμπάι απόφαση που καλεί σε μια μετάβαση προς την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, για πρώτη φορά στην ιστορία των διασκέψεων του ΟΗΕ για το κλίμα.

Ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης της ολομέλειας για το κλείσιμο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, οι αντιπρόσωποι υιοθέτησαν την απόφαση που είχαν προετοιμάσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που προκάλεσε παρατεταμένα χειροκροτήματα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Η συμφωνία που εγκρίθηκε στο Ντουμπάι έπειτα από δύο εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων έχει στόχο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές και αυτούς που χαράσσουν πολιτική ότι ο κόσμος είναι τώρα ενωμένος στην βούληση να διαρρήξει τους δεσμούς του με τα ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την τελευταία βάσιμη ελπίδα για να αποσοβηθεί η κλιματική καταστροφή.

Πρόκειται για «ιστορική απόφαση για να επιταχυνθεί η κλιματική δράση», δήλωσε ο Σουλτάν αλ Τζάμπερ, ο πρόεδρος της διάσκεψης αυτής του ΟΗΕ και επικεφαλής της πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Adnoc.

«Έχουμε μια διατύπωση για τα ορυκτά καύσιμα στην τελική συμφωνία, για πρώτη φορά», πρόσθεσε, προκαλώντας νέα χειροκροτήματα.

«Οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτήν την ιστορική επιτυχία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η χώρα μου, είναι υπερήφανα για τον ρόλο τους στην επίτευξή της», πρόσθεσε.

«Φεύγουμε από το Ντουμπάι με ψηλά το κεφάλι», συνέχισε, ενώ διευκρίνισε ότι οι σχεδόν 200 χώρες που μετείχαν στη διάσκεψη ενέκριναν ένα «ιστορικό πακέτο» μέτρων που προσφέρουν ένα «ρωμαλέο σχέδιο» για να συνεχίσει να είναι εφικτός ο στόχος της συγκράτησης της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

«Παραδώσαμε μια αλλαγή παραδείγματος που έχει τη δυναμική να επαναπροσδιορίσει τις οικονομίες μας», σημείωσε επίσης λίγο μετά την έγκριση της συμφωνίας στην συνεδρίαση για το κλείσιμο της COP28 στο Ντουμπάι.

Ο Αλ Τζάμπερ ολοκλήρωσε την ομιλία του εφιστώντας την προσοχή των εθνών στο εξής: «Μια συμφωνία είναι καλή αν εφαρμοστεί. Είμαστε αυτό που κάνουμε, όχι αυτό που λέμε».

«Είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος ενώνεται γύρω από ένα τέτοιο σαφές κείμενο για την ανάγκη για μετάβαση προς την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων», δήλωσε ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε για τη συμφωνία. «Ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Επιτέλους τον αντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο», σημείωσε.

Πάνω από 100 χώρες άσκησαν έντονες πιέσεις για σκληρή γλώσσα στην συμφωνία της COP28 που να αναφέρεται σε "σταδιακή κατάργηση" της χρήσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, αλλά προσέκρουσαν στην ισχυρή αντίθεση του υπό την Σαουδική Αραβία οργανισμού πετρελαιοεξαγωγικών χωρών OPEC, ο οποίος επιχειρηματολογούσε ότι ο κόσμος μπορεί να μειώσει τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου χωρίς να αποφύγει συγκεκριμένα καύσιμα.

Η μάχη αυτή οδήγησε στην παράταση της διάσκεψης ως σήμερα.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας αυτής, οι χώρες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την τήρησή της μέσω εθνικών πολιτικών και επενδύσεων.

Η συμφωνία καλεί για "μετάβαση προς την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα με έναν δίκαιο, τακτικό και ισότιμο τρόπο (...) ώστε να επιτευχθούν καθαρά μηδενικές (εκπομπές) ως το 2050 σε συμφωνία με την επιστήμη".

Επίσης ζητεί τριπλασιασμό των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως ως το 2030, επιταχύνοντας τις προσπάθειες για τη μείωση του άνθρακα και επιταχύνοντας τεχνολογίες, όπως η δέσμευση και η αποθήκευση άνθρακα, η οποία μπορεί να "καθαρίσει" βιομηχανίες που είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τον άνθρακα.

