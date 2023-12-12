COP28: Παρατάθηκαν οι διαβουλεύσεις το σχέδιο συμφωνίας με ευρεία υποστήριξη

Ο προεδρεύων της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) που διεξάγεται στο Ντουμπάι, ο Σουλτάν αλ Τζαμπέρ, είναι αποφασισμένος να καταλήξει σε ένα σχέδιο συμφωνίας που θα έχει την υποστήριξη όλων των πλευρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

Για τον σκοπό αυτόν, οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

«Κατά τη διάρκεια της (χθεσινής) νύχτας και καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ο προεδρεύων της COP28 και οι συνεργάτες του είχαν εκτενείς διαβουλεύσεις με πολλούς εκπροσώπους» διαπραγματευτικών ομάδων και χωρών-μελών, αναφέρει η ανακοίνωση. «Στόχος να διασφαλιστεί ότι όλοι θα ακουστούν και θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις. Είναι αποφασισμένος να καταλήξει σε αναθεωρημένο σχέδιο συμφωνίας που θα έχει την υποστήριξη όλων», υπογραμμίζεται.

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις 03:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος), ενημέρωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

