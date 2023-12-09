COP28: Ενστάσεις από την Κίνα για τη συμφωνία για τα ορυκτά καύσιμα

H Κίνα ανακοίνωσε ότι η τελική συμφωνία της COP28 για τα ορυκτά καύσιμα μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά θα πρέπει να επιτευχθεί με συναίνεση μεταξύ των πλευρών, οι απόψεις των οποίων διαφέρουν ουσιαστικά.

Ο Σίε Ζένουα, απεσταλμένος του Πεκίνου για το κλίμα, δήλωσε ότι η Κίνα συνεργάζεται με όλες τις μεγάλες διαπραγματευτικές ομάδες για την εξεύρεση μιας λύσης.

Η γλώσσα που θα συμφωνηθεί για τα ορυκτά καύσιμα, είναι το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα της φετινής συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

