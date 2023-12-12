Οι θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ισπανία καταγράφουν υψηλά επίπεδα ρεκόρ για μήνα Δεκέμβριο, καθώς μια θερμή αέρια μάζα διαπερνά σήμερα την Ιβηρική Χερσόνησο, ανεβάζοντας τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου στις νότιες περιοχές της χώρας, καθυστερώντας την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου.

Ενώ το Βόρειο Ημισφαίριο προετοιμάζεται για την άφιξη του χειμώνα, οι ελπίδες των Ισπανών για να περάσουν «λευκά» Χριστούγεννα μειώνονται μετά από ένα καλοκαίρι με τέσσερις καύσωνες εν μέσω της θερμότερης χρονιάς που έχει καταγραφεί ποτέ, μέρος της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας που αποδίδεται ευρέως από τους επιστήμονες στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

«Είναι μια από τις θερμότερες αέριες μάζες που έχουν διαπεράσει ποτέ την Ισπανία σε τέτοιο επίπεδο τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Ρούμπεν ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AEMET.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε πόλεις στις ηλιόλουστες ακτές της Μεσογείου, όπως η Βαλένθια, οι οποίες κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 27 βαθμών Κελσίου, δύο βαθμούς υψηλότερες από το προηγούμενο ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους.

Ο ντελ Κάμπο πρόσθεσε ότι η ασυνήθιστη ζέστη, σε συνδυασμό με προβλέψεις για αραιές βροχοπτώσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, προαναγγέλλει μια «όχι πολύ καλή» εποχή για τα χειμερινά σπορ που εξαρτώνται από το άφθονο χιόνι.

Τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών είναι πιθανό να υποχωρήσουν μετά την Τετάρτη, με την ΑΕΜΕΤ να προβλέπει ότι ψυχρότερες αέριες μάζες από υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη θα ρίξουν τον υδράργυρο σε πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στο δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο Ναβασεράντα έξω από τη Μαδρίτη, οι επισκέπτες είναι απογοητευμένοι από την απουσία χιονιού.

«Είναι ένα τρομακτικό συναίσθημα γιατί θα έπρεπε πραγματικά να είναι καλυμμένο με χιόνι ή πάγο, αλλά αντ' αυτού είναι καταπράσινο για αυτή την εποχή του χρόνου», είπε στο Reuters η Τάνια, μια 32χρονη υδροβιολόγος που έδωσε μόνο το μικρό της όνομα.

Ο Βιθέντε Σολσόνα, ένας 66χρονος συνταξιούχος καθηγητής πανεπιστημίου από την ανατολική επαρχία Καστελόν, είπε ότι η Ναβασεράντα θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα μέτρο χιόνι αυτή την εποχή.

«Καταστρέφουμε με ηρεμία τα πάντα», τόνισε, λέγοντας «Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει επιστροφή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.