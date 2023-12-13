Ένα απόκοσμο οικοσύστημα που αποτελείται από λιμνοθάλασσες και απέραντες πεδιάδες γεμάτες μικροοργανισμούς εντόπισαν οι ερευνητές στην έρημο Puna de Atacama της Αργεντινής.

Οι ερευνητές σύμφωνα με το livescience, ανακάλυψαν έναν ολόκληρο κόσμο από λιμνοθάλασσες με σωρούς μικροοργανισμών τυχαία, όταν εντόπισαν σε δορυφορικές εικόνες ένα δίκτυο από παράξενες 'πισίνες' στην έρημο στη βορειοδυτική Αργεντινή.

Η έρημος Ατακάμα είναι ένα τεράστιο οροπέδιο πάνω από 3.660 μέτρα, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στα σύνορα της Αργεντινής με τη Χιλή. Εκεί, το μεγάλο υψόμετρο, οι συνθήκες ξηρασίας και η ηλιοφάνεια συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα σκληρό περιβάλλον όπου λίγα φυτά και ζώα επιβιώνουν.

Ο Brian Hynek, αναπληρωτής καθηγητής γεωλογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Colorado Boulder, και η Maria Farías, μικροβιολόγος και συνιδρυτής της περιβαλλοντικής συμβούλου PunaBio, περπάτησαν αρκετά μίλια μέσα από το άγονο τοπίο πριν δουν τις λιμνοθάλασσες.

«Δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχω δει ποτέ ή πραγματικά, με οτιδήποτε έχει δει άλλος επιστήμονας», είπε ο Hynek.

Δώδεκα λιμνοθάλασσες με ρηχά, κρυστάλλινα νερά περικυκλωμένα από βουνά συνθέτουν το απόκοσμο οικοσύστημα , το οποίο εκτείνεται σε 25 στρέμματα ερήμου. Κάτω από την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας, οι ερευνητές παρατήρησαν μικρούς λόφους με μικροοργανισμούς. «Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί τη μεγαλύτερη στιγμή που είχα ποτέ στη ζωή μου», πρόσθεσε ο Brian Hynek.

Πηγή: skai.gr

