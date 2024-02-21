Το μεγαλύτερο φίδι στον κόσμο είναι ένα ανακόντα που ανακαλύφθηκε στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Ζυγίζει περίπου 200 κιλά, έχει μήκος περίπου 8 μέτρα και είχε λάβει την ονομασία Green Anaconda αλλά είναι γνωστό και ως Giant Anaconda.

Το συγκεκριμένο ανακόντα εντοπίστηκε από τον τηλεοπτικό παρουσιαστή της άγριας ζωής, τον καθηγητή Freek Vonk, και είναι τόσο χοντρό όσο ένα ελαστικό αυτοκινήτου.

Παρά το γεγονός ότι είχε ένα κεφάλι στο μέγεθος ενός ανθρώπου, φαίνεται αυτό δεν ήταν εμπόδιο για τον 40χρονο καθηγητή Vonk ο οποίος δε δίστασε να το πλησιάσει.

Πλάνα δείχνουν τον Ολλανδό βιολόγο να κολυμπά δίπλα στο τεράστιο ανακόντα.

Μέχρι τώρα, μόνο ένα είδος Green Anaconda - που ονομάζεται επίσης και Giant Anaconda έχει αναγνωριστεί στον Αμαζόνιο. Ωστόσο, το Green Anaconda επιβεβαιώθηκε και ως ξεχωριστό είδος σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Diversity αυτόν τον μήνα.

«Μαζί με άλλους 14 επιστήμονες από εννέα χώρες, ανακαλύψαμε ότι το μεγαλύτερο είδος φιδιού στον κόσμο είναι το πράσινο ανακόντα», είπε ο καθηγητής Vonk.

Όπως όλοι γνωρίζουμε από ταινίες και ιστορίες για γιγάντια φίδια - στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικά είδη. Τα πράσινα ανακόντα που βρέθηκαν στη Νότια Αμερική - συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας, του Σουρινάμ και της Γαλλικής Γουιάνας - φαίνεται να ανήκουν σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος. Αν και φαίνονται σχεδόν πανομοιότυπα με την πρώτη ματιά, η γενετική διαφορά μεταξύ των δύο είναι 5,5% και αυτή είναι τεράστια» πρόσθεσε ο καθηγητής.

Οι ερευνητές έδωσαν στο νέο είδος το λατινικό όνομα Eunectes akayima, που σημαίνει το βόρειο πράσινο ανακόντα. Παρά το γεγονός ότι μόλις ανακαλύφθηκε, οι ερευνητές λένε ότι το νέο είδος απειλείται ήδη.

Ο καθηγητής Vonk εξήγησε: «Η περιοχή του Αμαζονίου βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση από την κλιματική αλλαγή και τη συνεχιζόμενη αποψίλωση των δασών. Πάνω από το ένα πέμπτο του Αμαζονίου έχει ήδη εξαφανιστεί, που είναι πάνω από 30 φορές η έκταση της Ολλανδίας. Η επιβίωση αυτών των εμβληματικών γιγάντων φιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.